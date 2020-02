Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Science City Jena verjagt in Karlsruhe den Auswärtsfluch

Brad Loesing behielt kurz vor Schluss die Nerven. Sein Drei-Punkte-Wurf zum 86:76 machte den Deckel drauf in der Karlsruher Europahalle. Jenas mitgereiste Fans durften jubeln.

Die Zweitliga-Basketballer von Science City Jena hatten mit dem 89:82 (47:37) bei den Karlsruhe Lions den Auswärtsfluch verjagt und daneben noch Platz drei in der Pro-A-Tabelle verteidigt. Nach fünf teilweise schmerzhaften Niederlagen in fremden Hallen in Folge durften die Jenaer endlich wieder einen Erfolg feiern. Bester Korbjäger war 2,06-Meter-Riese Alexander Herrera mit 21 Punkten.

„Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Wir wollen unseren dritten Platz für die Playoffs halten und dafür müssen wir solche Spiele unbedingt gewinnen. Nach jetzt zwei Siegen können wir eine neue kleine Serie aufbauen“, sagte Anführer Loesing, der vor allem die „Bigs“ im Team wie Herrera, Dustin Leon und Julius Wolf wegen ihrer Dominanz beim Rebound lobte.

Nach ein paar technischen Problemen mit der Uhr wurde die Partie kurz nach dem Start einige Minuten unterbrochen. Danach setzte sich Jena, ohne den immer noch grippekranken Topscorer Dennis Nawrocki, langsam ab. Vor allem Justin Leon glänzte – besonders bei den Rebounds. 19:16 hießt es nach dem ersten Viertel. Auch der zweite Abschnitt ging an Science City. Neuzugang Kamau Stokes traf nun. Die Tempoerhöhung der Saalestädter sorgte für einen vertrauenerweckenden zweistelligen Vorsprung zur Halbzeit mit 47:37.

Die Jenaer Fans dachten nach Wiederanpfiff, sie könnten schon früh feiern. Denn dem Team Steven Clauss, der wohl bis in den März Headcoach Frank Menz ersetzt, gelang nach der Pause ein Traumstart. Nach dem 47:37 erhöhte Jena zeitweise auf 17 Punkte Vorsprung (60:43). Neuzugang Kavin Gilder-Tilbury machten seinen ersten Dreier für Jena. Die abstiegsgefährdeten Karlsruher, die das Hinspiel in Jena nur hauchdünn 76:74 verloren hatten, schienen erledigt. Doch dann fehlte dem Favoriten wieder einmal die Konstanz, ein Spiel locker zu Ende zu spielen. Die Lions erwachten, fassten Mut und kamen tatsächlich auf 64:59 heran. Im finalen Viertel war der Vorsprung plötzlich auf 62:64 geschmolzen.

Doch dann stoppte Jena den Gastgeber wieder. Immer wieder punktete Herrera. Matt Vest schaffte spät seinen ersten Korb zum 76:66 und der starke Brad Loesing blieb – wie schon bemerkt – nervenstark. Am Ende landeten erleichterte Jenaer einen verdienten 87:82-Sieg, der sie im Spiel um einen guten Playoff-Platz lässt.

Science-City-Trainer Clauss, der aus New York stammt, befand: „Wir haben in der ersten Hälfte ganz gut gespielt, haben unseren Rhythmus gefunden und den Gegner auf Abstand gehalten.“ Dann setzte Clauss zur Manöverkritik an: „Obwohl wir wussten, dass das Spiel kippen und bis zum Schluss knapp bleiben kann, sind die Jungs nach der Pause zunächst sehr gut aus der Kabine gekommen. Dann hatte ich das Gefühl, dass die Spieler den Gegner unterschätzen und der Sieg praktisch schon abgehakt war. In dieser Phase haben wir viele einfachen Körbe liegengelassen, nicht gut genug verteidigt und den Gegner wieder zurückgeholt.“

Doch diesmal besannen sich die Jenaer auf ihre Teamstärken. Das fand auch Brad Loesing. „Wir waren dann als Team wieder da“, so der US-Amerikaner. „Die Jungs haben sich in dieser Phase wieder auf ihre Stärken besonnen, ihre Intensität in der Verteidigung erhöht, gut gespielt, stark gereboundet und sich am Ende nur wenige Ballverluste geleistet. Letztendlich haben wir diese Begegnung sicher mit einem verdienten Auswärtssieg über die Runden gebracht“, erklärte Clauss.

Am kommenden Samstag (19 Uhr) erwartet Science City Jena, dass nun aktuell acht Punkte Vorsprung auf den Nicht-Playoff-Platz neun hat, den Tabellenachten aus Kirchheim. Zwei Wochen später gibt es dann zu Hause in der Sparkassen-Arena ein weiteres Knackspiel um die besten Playoff-Plätze gegen den Verfolger aus Trier.