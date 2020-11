Sechs Medaillen für den Schützenverein Wartburgkreis

Kurz vor dem Teil-Lockdown richtete der Landesverband des Bundes Deutscher Sportschützen in Bottendorf (Kyffhäuser-Kreiser) die Thüringer Meisterschaft Großkaliber-Langwaffe und Trap aus. Die drei Teilnehmer vom Schützenvereins Wartburgkreis brachten es bei zehn Starts auf zwei Gold-, eine Silber- und drei Bronzemedaillen.

Mit klarem Vorsprung sicherte sich Christian Leffler, in der Schützenklasse den Sieg in der Kategorie Zielfernrohrgewehr Selbstlader bis 6,4 mm. Er erreichte 292 Punkte und verwies damit Stefan Meyer (Schmölln) auf den zweiten Platz (278). Mit dem Präzisionsgewehr über 100 m schafften Thomas Haßler (298) als Meister und Leffler (292) als Vize einen Doppelerfolg für die Wartburgkreis-Schützen. Vom Trap-Wettbewerb nahm Christian Leffler eine Bronzemedaille mit nach Hause. Silber ging hier an Carsten Jahn von den Wutha-Farnrodaer Hörselbergschützen.

Zwei dritte Plätze in der Schützenklasse erreichte der Etterwindener Michael Patz in den Disziplinen Sportgewehr Selbstlader optische Visierung bis 6,4 mm und Zielfernrohrgewehr bis 7 mm/100 m.

Auch andere Vereine der Region konnten sich über Treppchenplätze freuen. Ronny Kühr vom BDS Emsetal Sättelstädt siegte in der Schützenklasse mit dem Unterhebelrepetierer und wurde zweimal Vizemeister mit dem Dienstsportgewehr offene Kimme sowie dem Zielfernrohrgewehr bis 7 mm über 100 m. Andy Hoffmann (Bergschützenverein Ruhla) gewann mit dem Zielfernrohrgewehr über 7 mm mit 281 Ringen und verwies seinen Vereinskollegen Igor Gluz (279) auf Rang zwei, während sich bei den Senioren Thomas Sachs vom Schützenverein Eltetal-Förtha zweimal Silber und einmal Bronze holte.