Heiß auf den vierten Sieg in Folge: Lorenz Schiller (am Ball).

Serie auf dem Prüfstand: Rockets aus Gotha empfangen den DJK Neustadt

Die BIG Rockets Gotha befinden sich aktuell in ihrer besten Phase seit Saisonbeginn. Sie konnten nun drei Spiele in Folge für sich entscheiden und wollen am Sonntag den nächsten Sieg verbuchen. Dann gastieren die Basketballer vom DJK Neustadt an der Waldnaab in der Sporthalle der Kooperativen Gesamtschule „Herzog Ernst“. Das Spiel beginnt 16 Uhr.

„Wir werden wieder eine gute Mannschaft zusammenhaben“, verspricht Trainerin Iria Romarís. Sie freue sich, dass der Erfurter Kooperationspartner bereits am Samstag in der ProB antritt. Somit können die Doppellizenzspieler am Sonntag im Rockets-Trikot auflaufen. Fidelius Kraus wird allerdings in der U16-Bundesliga im Einsatz sein und steht der Spanierin nicht zur Verfügung.

Dennoch sei Romarís zuversichtlich, dass es mit dem Punktegewinn in eigener Halle klappt. Mit einem Heimerfolg könnten sich die Raketen deutlicher im engen Mittelfeld der 2. Regionalliga Nord festsetzen. Den neunten und den fünften Tabellenplatz trennen gerade einmal zwei Siege. Genauso groß ist der Abstand zwischen den achtplatzierten Gothaern und dem DJK, der besagten fünften Rang einnimmt.„Platzierungen spielen nicht die ganz große Rolle. Immerhin konnten wir vergangenes Wochenende das beste Team der Liga schlagen“, erinnert die Trainerin.

Jedoch warnt sie vor den Neustädtern, die sich ihre gute Tabellensituation zielsicher erarbeitet haben. Unter anderem schlugen sie Ende Oktober 2019 die Rockets sehr deutlich. Damals reiste das BiG-Team zu siebt und ohne Doppellizenzspieler in die Oberpfalz. Auch Iria Romarís war noch kein Teil des Vereins.

Nun spreche einiges dafür, dass der Ausgang des kommenden Spiels ein anderer sein werde, so die Hoffnung der Trainerin. Sie will den vierten Sieg in Folge, die Tabelle allmählich erklimmen und den Fans einen tollen Sonntagabend in der „KGS“ bereiten.