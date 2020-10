SG DJK Struth/Diedorf sorgt gegen Blau-Weiß Greußen für klare Verhältnisse

Die SG DJK Struth/Diedorf hat in der Fußball-Landesklasse den dritten Sieg in Folge gelandet. Im Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Greußen fuhr das Team von Trainer Andreas Seipel einen verdienten 2:0 (2:0)-Heimsieg ein, der sogar noch höher hätte ausfallen können.

Die Gastgeber waren durchweg tonangebend. Schon in der Anfangsphase machte die Seipel-Elf klar, in welche Richtung es gehen sollte. Und hatte in ihrem Spielgestalter Christoph Göbel den entscheidenden Mann, der für Tempo- und Spielverlagerungen verantwortlich war und den die Gäste nie in den Griff bekamen. Er gab mit seinem satten Linksknaller aus 18 Metern das Startsignal zur Offensive (10.). Kurz danach prüfte Jonas Fischer den guten Blau-Weiß- Torwart Christopher Gräfe von der Strafraumgrenze (11.).

Käppler trifft flach zur Führung

Beim dritten Versuch klappte es für die Platzherren. Göbel legt den Ball für Alexander Käppler auf, der flach ins lange Eck zum 1:0 einschoss (15.). Die Südeichsfelder ließen nicht locker, und man musste um die Greußen-Elf fürchten, als es nur sechs Minuten später bereits 2:0 stand. Fischer brachte einen Freistoß von rechts in den Strafraum, Niklas Engelhardt legt das Leder zu Norman Wohlfeld, der aus acht Metern zum 2:0 versenkte (21.).

Erst danach fanden die Gäste erstmals offensiv statt. Ruben Lautenbach hämmerte bei einem schnellen Gegenzug den Ball aus vollem Lauf mit dem linken Fuß knapp über das Tor (23.). Die Partie verflachte anschließend etwas, weil bei der DJK zu viele Abspielfehler den Spielfluss unterbrachen, aber Greußen konnte dies nicht nutzen. Erst kurz vor der Pause zirkelte der junge Struther Vinzent Krieger den Ball gefühlvoll an den Querbalken (41.).

An der Chancenverteilung änderte sich auch nach der Pause nichts. Das Team aus dem Kyffhäuser-Kreis war nun zwar etwas angriffslustiger, wenn es das Pressing der DJK zuließ, aber die deutlich besseren Möglichkeiten hatten die Gastgeber. Doch sie scheiterten stets am besten Greußener Akteur, Schlussmann Christopher Gräfe.

Klasse Stellungsspiel und -paraden

Mit seinen Paraden und einem Klasse-Stellungsspiel entschärfte der Keeper alles, was aufs Tor kam. Ob Käppler per Kopf (49.) oder die Hochkaräter der eingewechselten Thomas Nolte (72./85./86.) und Robin Vogt (76.), die jeweils in Eins-gegen-eins-Situationen am Greußener Torwart scheiterten.

So blieb es beim „verdienten Dreier für mein Team. Wir haben zum vierten Mal in Folge zu Null gespielt. An unserer Chancenausnutzung müssen wir weiter arbeiten, da ist Luft nach oben“, fasste Seipel zusammen. Auch Greußen-Trainer Jörg Lautenbach sah „einen gerechte Spielausgang. In der zweiten Hälfte haben wir es den Platzherren sehr schwer gemacht. Nach vorne waren wir leider zu ungenau.“