SG Franken Wurzbach gedenkt mit Tischtennis-Turnier „HJB“

Zum 34. Mal trug die Sektion Tischtennis der SG Franken Wurzbach zwischen den Feiertagen ihren traditionellen HJB-Pokal aus. Bevor die Sportler an die Tische gingen, legten sie eine Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen Günter Richter ein, der über 40 Jahre lang Spieler und Sponsor für die Abteilung war. Der Pokal ging an das Doppel Sven Günther/Christoph Krauß, das im Finale denkbar knapp, nämlich im fünften Satz mit 11:9, gegen Bernd Fiedler/ Thomas Kunz erfolgreich blieb.

Der HJB-Pokal wurde einst anlässlich des 70. Geburtstages des langjährigen Sektionsleiters und Vorstandsmitglieds der SG Franken Wurzbach, Hans-Joachim Brandt – der nur als „HJB“ bekannt war –, ins Leben gerufen. Mitglieder und Ehemalige streiten seitdem jährlich in vor Ort ausgelosten Paarungen um den Pokal, wobei der Spaß und das Treffen an sich im Mittelpunkt stehen. Vor vier Jahren – anlässlich des 100. Geburtstages von „HJB“ – und des 30. Turniers waren fünf seiner Söhne anwesend, vier davon selbst aktiv. Diesmal waren wieder zwei der Brandt-Söhne am Tisch und natürlich stolz darauf, dass dem Vater solch Gedenken gewidmet wird.

Beide drücken der Tischtennis-Abteilung die Daumen, dass der Trainings- und Wettspielbetrieb weitergeführt werden kann. Denn die Tischtennis-Sportler sind die einzig verbliebene Abteilung der SG Franken Wurzbach, mit nunmehr 45 Mitgliedern. Drei Mannschaften stehen im Wettspielbetrieb. Auch im Nachwuchsbereich kann die Abteilung um Bernd Fiedler, den inzwischen sehr routinierten Abteilungsleiter, auf Erfolge blicken.