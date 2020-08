SG Marksuhl: Steppan übernimmt Traineramt

Marksuhl. Fußball-Routinier Marc Steppan tritt die Heidemüller-Nachfolge bei der Spielgemeinschaft an.

Das Gute liegt bekanntlich so nah. Das sagten sich auch die Verantwortlichen der SG Marksuhl/Förtha und klärten die Trainerfrage intern. Defensivspieler Marc Steppan trat inzwischen die Nachfolge von Werner Heidemüller an, der die Spielgemeinschaft voriges Jahr zurück in die Kreisoberliga brachte und vor wenigen Wochen zum FC Eisenach gewechselt ist.