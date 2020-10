SG Struth/Diedorf hat gegen Bad Salzungen keine Mühe

Die SG DJK Struth/Diedorf hat im Duell der Fußball-Landesklässler Wacker 04 Bad Salzungen deutlich mit 6:1 (2:0) besiegt und ist damit ungefährdet in die nächste Runde des Landespokals, die am Montag, 26. Oktober, ausgelost wird, eingezogen. Die Weichen für das Weiterkommen wurden schon schnell gestellt.

Vom Anstoß weg zeigte die Elf von Trainer Andreas Seipel ihre ganze Dynamik, wurde die gegnerische Abwehr durch Pressing gestresst. Und Struth/Diedorf hat mit Alexander Käppler einen echten Torjäger, der im Moment fast alles trifft. Zum wiederholten Mal machte er das wichtige 1:0.

Diesmal nutzte er den verunglückten Befreiungsschlag des von Norman Wohlfeld attackierten Gästekeepers, sein Flugball senkte sich ins Tor (12.). Es folgten zwei der wenigen, aber guten Gäste-Chancen durch Justin Frank und Philipp Volkhardt, die aber nichts einbrachten (16./20.).

Fischer besorgt die Vorentscheidung

Dafür fiel im Gegenzug schon die Vorentscheidung, als Käppler links Jonas Fischer frei anspielte und der Mittelfeldakteur überlegt das 2:0 erzielte (21.). Wacker wollte schnell antworten, doch DJK-Torwart Michael Jakobi parierte den Knaller von Frank aus zwölf Metern (22.). Bis zur Pause verflachte die Partie dann.

Umso mehr nahm sie dank der Platzherren danach an Fahrt auf. Nach nur sieben Sekunden hätte Käppler alles klar machen können, Bad Salzungens Keeper Marius Konjewic parierte zur Ecke (46.). Es war der Auftakt eines Offensivfeuerwerks, dem der Gast nicht gewachsen war. Käppler und Philipp Apel blieben eiskalt bei ihrem Doppelschlag- 4:0 (50./52.).

Es folgten Chancen fast im Minutentakt, nur unterbrochen vom Ehrentreffer von Justin Frank, der zum 4:1 abstaubte (60.). Sebastian Rodenstocks Freistoß senkt sich auf den Querbalken (57.), kurz darauf war Käppler zum wiederholten Mal nicht zu stellen und schnürte seinen Dreierpack- nach 69 Minuten stand es 5:1.

Käppler bedankt sich bei Mitspielern

Damit erzielte der Torjäger bereits seinen siebten Saisontreffer in Meisterschaft und Pokal. „Im Moment bin ich in guter Form und es klappt vieles. Das Team hat mich heute öfter sehr gut angespielt und es so leichter gemacht“, bedankte sich der Stürmer bei seinen Mitspielern. Für den Abschluss sorgte der acht Minuten zuvor eingewechselte Nico Neuschl, der gegen die entblößte Abwehr keine Mühe hatte und auf 6:1 stellte (83.). Für den 18-jährigen Angreifer war es das zweite Jokertor binnen einer Woche.

Trainer Andreas Seipel war mit seinem Team zufrieden. „Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient, die Gäste waren im Defensivverhalten überfordert“, erklärte er. Die Südeichsfelder dagegen setzten ihre Siegesserie fort. Der Einzug in die dritte Landespokalrunde war der siebte Pflichtspielsieg in Folge.