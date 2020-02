SG Westvororte bei Blau-Weiß Neustadt mit schweren Beinen

Nach Siegen gegen die Kreisoberliga-Vertreter Osterland Lumpzig (5:1) und Schmölln (3:1) hat Fußball-Thüringenligist SG Gera-Westvororte seine erste Testspiel-Niederlage der Winter-Vorbereitung kassiert. Beim Landesklasse-Spitzenreiter SV Blau-Weiß 90 Neustadt unterlagen die Scheubengrobsdorfer mit 0:2.

„Nach einer sehr harten Trainingswoche mit der letzten Einheit am späten Freitag Abend hatten meine Spieler heute schwere Beine. Der Gegner war stark, griffig und sehr kompakt und hat sich den Sieg verdient. Ich sehe uns trotzdem auf einem guten Weg“, urteilte Westvororte-Trainer Frank Schäfer, der bei den Blau-Weißen mit Tom Eichberger und Bosse Struz auf zwei wichtige Kreativkräfte verzichten musste.

Beide Teams agieren mit viel Respekt

Die Gäste versuchten, das Spiel zu kontrollieren, doch mangelte es an der Passgenauigkeit und der Spritzigkeit. Beide Teams agierten mit viel Respekt voreinander. Marcus Schneider hätte Westvororte in Führung bringen können, vergab aber. Statt dessen verwandelte Neustadts Mateusz Szalek einen Elfmeter zum 1:0, nachdem sich zuvor SG-Torwart Niklas Sander nur mit einem Foul zu helfen wusste (21.).

Auch nach Wiederbeginn bot sich Angreifer Marcus Schneider die beste Geraer Gelegenheit. Allerdings verfehlte er das lange Eck knapp. Das 2:0 servierte Westvororte den Neustädtern auf dem Silbertablett. Nach einem verunglückten Querpass vor dem eigenen Kasten hatte Robin-Lee Engler leichtes Spiel (69.).

Schäfer sieht sein Team auf einem guten Weg

„Trotz der Niederlage war das eine gute Einheit für uns. Wir haben knallhart die Baustellen aufgezeigt bekommen, an denen wir noch arbeiten müssen, haben aber auch noch drei Wochen Zeit bis zum Rückrundenstart am 29. Februar in Heiligenstadt“, schloss Gäste-Trainer Frank Schäfer.