SG Westvororte: Klassenerhalt in Thüringenliga das Ziel

„Das war der erste Test. Da klappt noch nicht alles. Das eine oder andere Tor mehr hatten wir uns schon erhofft. Aber wir haben noch dreimal Pfosten oder Latte getroffen“, kommentierte Westvororte-Co-Trainer Philipp Schlebe den 5:1-Testspielerfolg seines Teams gegen Kreisoberligist Osterland Lumpzig.

Mit Felix Kühn (SG Silbitz/Crossen), Bosse Struz und Tom Fuchs (beide SG Rotation Leipzig) brachten die Scheubengrobsdorfer auf dem Kunstrasen in Heinrichsgrün dabei drei ihrer sechs Winterpausenneuzugänge zum Einsatz. Außerdem haben sich A-Junior Franz Gruber (SV St. Gangloff), Torwart Loris Machold (SV Roschütz) und Max Stürmer (SG Langenwetzendorf) der jungen Mannschaft angeschlossen, die nach der Hinrunde Platz zwölf unter 16 Vertretungen einnimmt.

„Unser Vorteil ist, dass sich viele der Spieler aufgrund ihrer Vergangenheit beim JFC Gera schon untereinander kennen. Deshalb fangen wir in Sachen Spielverständnis nicht bei Null an“, so Philipp Schlebe, der guter Dinge ist, dass der Klassenerhalt trotz der derzeit ungewissen Lage bei Wacker Nordhausen und Rot-Weiß Erfurt möglich ist, was auch Auswirkungen auf die Abstiegsregelung in der Thüringenliga haben könnte.

Im ersten Test unter Neutrainer Frank Schäfer ließ Westvororte Ball und Gegner klug laufen. Viel lief über Spielmacher Bosse Struz, der seine Mitspieler immer wieder mit seiner Kreativität in Szene setzte. Mit einem Doppelschlag durch Philipp Rehnelt gingen die Geraer Mitte der ersten Hälfte mit 2:0 in Führung. Erst profitierte der Angreifer von einem Missverständnis in der Lumpziger Abwehr und schob aus zwölf Metern überlegt ein (19.). Eine Minute später stand er nach einem Pfostenabpraller von Bosse Struz goldrichtig und vollendete (20.). Fünf Wechsel in der Halbzeit bremsten zunächst den Spielfluss, wodurch Lumpzig zum Anschlusstreffer kam (49.).

Fünf Minuten später stellte Tom Eichberger mit einer verwandelten Elfmeter den Zwei-Tore-Abstand wieder her (54.), ehe der wiedergenesene Stefan Tilke (72.) und Mouctar Diallo mit einem weiteren Strafstoß (82.) das Ergebnis auf 5:1 ausbauten.

Bis zum Rückrundenstart am 29. Februar in Heiligenstadt hat Westvororte noch vier weitere Tests geplant. Am Sonnabend gastiert man beim Kreisoberliga-Zweiten SV Schmölln 1913. Weiter geht es bei den Landesklassisten SV Blau-Weiß 90 Neustadt (8.2.) und der SG Bad Lobenstein (16.2.) sowie bei Kreisoberligist FC Thüringen Jena (22. 2.).