Grand Slam of Darts

Grand Slam of Darts Sherrocks Darts-Siegeszug beendet: Niederlage gegen Wright

Wolverhampton. Fallon Sherrock ist beim Grand Slam of Darts nach einer beeindruckenden Siegesserie ausgeschieden.

Die 27 Jahre alte Engländerin verlor ihr Viertelfinale in Wolverhampton mit 13:16 gegen den schottischen Ex-Weltmeister Peter Wright. Sherrock setzte in dem Duell zwar den einen oder anderen Glanzpunkt, konnte das hohe Niveau des diesmal in gelb gekleideten Paradiesvogels aber über die lange Strecke nicht ganz halten. "Wow, du hast beeindruckend gespielt", lobte Wright seine Gegnerin.

Sherrock war die erste Frau überhaupt, die ein Viertelfinale bei einem im TV übertragenen Turnier erreichte. Zuvor hatte sie in Mike de Decker, Gabriel Clemens und Mensur Suljovic drei Männer in Serie bezwungen. "Snakebite" Wright bekommt es im Halbfinale mit Michael Smith aus England zu tun, der vorher überraschend den langjährigen Primus Michael van Gerwen (Niederlande) mit 16:13 besiegt hatte. Im zweiten Halbfinale duelliert sich Weltmeister Gerwyn Price mit dem Engländer James Wade.

© dpa-infocom, dpa:211120-99-79793/2