Sidney Bätz klopft an Tür zur Juniorinnen-Nationalmannschaft an

Die Geschichte klingt wie ein Handballmärchen: Keine zwei Jahre ist es her, dass Sidney Bätz vom Thüringer HC entdeckt wurde und den SV Wartburgstadt verließ. Schnell folgte 2020 die erste Einladung zu einer Sichtung des Deutschen Handball-Bundes. Nun, gerade 16 geworden, darf die Eisenacherin sogar von Einsätzen in der Juniorinnen-Nationalmannschaft und der Teilnahme an der U17-Europameisterschaft träumen.