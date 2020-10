Siebleben siegt mit dem Glück eines Spitzenreiters

Kendy Burckhardt hielt es nicht mehr aus. „Komm, pfeif endlich ab“, flehte Sieblebens Trainer und wollte den 1:0-Zittersieg bei der SG Ruhla/Wutha-Farnroda endlich in trockenen Tüchern haben. Doch Schiedsrichterin Judith Köttig hatte gerade erst die die zweiminütige Nachspielzeit angezeigt, die dann auch noch einen Aufreger und viel Diskussionsstoff bot.

Eine Freistoßvorlage aus der eigenen Hälfte schaufelte Ruhlas Kapitän Rico Kirchner in den Strafraum, wo der eingewechselte Steve Fuchs den Ball gut annahm, jedoch beim Schuss im Getümmel attackiert wurde und zu Boden ging. Die Kugel landete in den Armen von Keeper Jens Schuchardt. Die Gastgeber protestierten vehement, aber die junge Unparteiische sah kein ahndungswürdiges Vergehen und konnte sich nicht zu einem Elfmeterpfiff durchringen. Zum Unverständnis der Ruhlaer. „Ich wurde klar am Fuß getroffen. Das war ein Strafstoß“, kommentierte kurz danach der vermeintlich Gefoulte die strittige Szene, die dem Gästecoach weitere Nerven gekostet hatte. „Da kann man Strafstoß geben, muss aber nicht“, wollte sich Burkhardt nicht festlegen.

Sieblebens Torhüter Jens Schuchardt hielt seinen Kasten sauber. Foto: Mike El Antaki

Es war nicht die einzige Szene, in der der Tabellenführer der Westthüringer Kreisoberliga das nötige Quentchen Glück hatte. Denn auf dem für Siebleben ungewohnten Hartplatz in Thal, der während der Begegnung zur Betonpiste austrocknete, taten sich die Gäste anfangs sehr schwer. Aber auch Ruhla, so dass die Anfangsphase ein belangloses Abtasten blieb. Die ersten guten Möglichkeiten besaßen dann die Erbstromtaler. Nach mustergültiger Flanke von Sebastian Wichate kam Younes El Antaki zum Kopfball, den Schuchardt stark parierte (21.). Kurz danach wurde Florian Meinhardt klasse in Szene gesetzt und hatte völlig freie Bahn, doch er verhedderte sich und gab den Ball nochmal ab. Was einen Tabellenführer auszeichnet, bekamen die 140 Zuschauer auf der Gegenseite zu sehen. Denn als sich nach einer Ecke von Sören Lehmann die erste richtige Gästechance bot, traf Robin Merten freistehend per Kopf zum 0:1. Viel mehr passierte in der ersten Hälfte nicht.

Unverändert kehrten beide Mannschaften aufs Feld zurück. Als sich Ruhlas Ersatzleute noch warm machten, bekam Außenverteidiger Matthias Stein binnen drei Minuten von Köttig zweimal Gelb gezeigt und flog somit vom Platz. Natürlich drängte sich den Ruhlaer Anhängern spätestens in diesem Moment die Frage auf, ob Trainer Dirk Kallenbach vielleicht zu spät gewechselt hatte. Aber hinterher ist man immer schlauer. In Unterzahl kamen noch drei frische Kräfte, mit denen sich die Hausherren gegen die drohende erste Heimniederlage stemmten. Siebleben rannte bei Kontern reihenweise ins Abseits, an der Hintermannschaft um den souveränen Kapitän Christian Schreiber prallten indes Ruhlas Bemühungen zumeist ab. Nur bei Wichates sehenswertem Volleyschuss, der am rechten Pfosten landete (66.), lag der Ausgleich in der Luft. Dennoch wurde die Schlussphase für den Primus endlos lang, ehe Burkhardt erleichtert durchpusten durfte. Sein Fazit: „Das war eine knappe Kiste. Dieser Boden liegt uns nicht, aber Kampf und Wille haben gestimmt und man muss auch mal so ein dreckiges 1:0 über die Zeit bringen.“