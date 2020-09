Siebleben und Westring Gotha gewinnen Fußball-Kreisderbys

Siebleben. In der Fußball-Kreisoberliga setzt sich Siebleben gegen Mühlberg deutlich mit 5:0 durch. Westring Gotha gewinnt in Friedrichroda gegen den FSV Reinhardsbrunn.

Auch wenn sich die Gastgeber es im zweiten Durchgang ruhiger angehen ließen – an der Deutlichkeit des Ergebnisses änderte sich nicht. Als Michele Lehmann mit dem Abpfiff per Freistoß das 5:0 erzielte, hatte das Landkreis-Derby in der Fußball-Kreisoberliga am Freitag seinen verdienten Sieger mit der SG Siebleben gefunden.