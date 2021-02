Skeletenpilot Akwasi Frimpong: Verwegener Tanz auf dem Eis

Akwasi Frimpong aus Gahna mit seinem sehr markanten Helm stürzt sich in Pyeongchang beim offiziellen Trainingslauf kopfüber in den Eiskanal.

Gera. Interview der Woche: Ghana ist sicher kein Wintersportland. Akwasi Frimpong startet dennoch bei Skeleton-WM in Altenberg

Akwasi Frimpong kommt aus Ghana und startet bei der Skeleton-WM in Altenberg. Als erster Skeleton-Fahrer vertrat er sein Land bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea. Torsten Jung, bekannt als Initiator des Weidatal-Cross, hat über „Forever“ beruflich mit Akwasi Frimpong zu tun und stellte für uns den Kontakt her.