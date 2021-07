Skirollerlauf im Moorgrund: Auf den Spuren Martin Luthers

Ruhla. Der WSC Ruhla richtet am Sonntag einen Skirollerlauf in Gumpelstadt aus. Zu den Startern zählt auch ein Olympiateilnehmer.

Am Sonntag richtet der Wintersportclub (WSC) 07 Ruhla in Gumpelstadt den 4. Moorgrund-Skiroller-Marathon in der klassischen Lauftechnik statt. Auf einem 7,5 Kilometer langen Rundkurs, der je nach Altersklasse unterschiedlich oft zu bewältigen ist, geht es über gesperrte Ortsstraßen sowie Land- und Wirtschaftswege durch den schönen Moorgrund und somit auch auf Spuren Martin Luthers, der vor über 500 Jahren seine Streifzüge hier per pedes unternahm.

Aus organisatorischen Gründen kann diesmal allerdings keine Marathondistanz angeboten werden. Für die Teilnehmer stehen Strecken von 30, 22,5 und 15 Kilometer zur Auswahl. Wer sich die längeren Kanten (noch) nicht zutraut, kann sich im Jedermannlauf über 15 km ausprobieren. Als Rahmenprogramm gibt es für die Schülerklassen 12 bis 15 einen 5-km-Wettbewerb. Der Start erfolgt um 10 Uhr bei der Firma Schudera („Hinterm Dorf 7“).

Neben einer Reihe Thüringer Starter haben Rollski-Spitzenathleten aus mehreren Landesskiverbänden gemeldet. Namhaftester Teilnehmer dürfte Thomas Bing (31) vom Rhöner WSC sein. Der mehrfache deutsche Skilanglaufmeister konnte schon oft auf Skirollern seine Klasse demonstrieren.