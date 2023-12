Skispringer Karl Geiger gewann am Wochenende gleich zweimal in Klingenthal.

Weltcup in Klingenthal

Weltcup in Klingenthal Skispringer Geiger siegt erneut

Klingenthal Karl Geiger hat auch das zweite Weltcup-Skispringen in Klingenthal gewonnen. Der Oberstdorfer setzte sich vor dem zweitplatzierten Schweizer Gregor Deschwanden und Andreas Wellinger auf Rang drei durch.

In einem packenden Wettkampf sprang Geiger 141 und 141,5 Meter weit. Der 30-Jährige hatte bereits tags zuvor beim deutschen Heimspiel in Sachsen gesiegt.

Das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher zeigte erneut seine starke Verfassung. Mit seinem Satz auf 146,5 Meter im zweiten Durchgang stellte der 28 Jahre alte Wellinger den Schanzenrekord in der Vogtland Arena ein. In Pius Paschke auf Rang acht und Stephan Leyhe auf Platz zehn schafften es zwei weitere Springer des Deutschen Skiverbands in die Top Ten.