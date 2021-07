Skitalente der LG Ohra-Energie glänzen auf der Tartanbahn

Zella-Mehlis. Junge Wintersportler setzen beim Leichtathletik-Meeting einige Achtungszeichen. Auch Senior Andy Dittmar ist nach dem letzten Wettkampf vorm Sommerurlaub happy.

Die gute Laune bei Andy Dittmar war nicht unbegründet. Nach vielen Anläufen durchbrach der Gothaer Kugelstoßer von BiG beim Arena-Meeting des TSV Zella-Mehlis erstmals in diesem Jahr die von ihm ins Auge gefasste 18-Meter-Marke. Gleich dreimal flog die Kugel über diese Weite, Versuch drei bedeuteten an diesem Tag mit 18,09 m den Sieg für Dittmar.„ Eine schöne, konstante Serie. Die 18 war mein erklärtes Ziel, jetzt darf ich mir mal auf die Schulter klopfen. Nach den Sternen greife ich aber nicht“ , sagt Dittmar nach dem Durchbrechen der für ihn so wichtigen Weite. Sieben Monate Pause hatten beim mehrfachen deutschen Seniorenmeister ihre Spuren hinterlassen. „Mit solchen Voraussetzungen stößt man nicht einfach so große Weiten. Man muss sich wieder ran tasten“ , so Dittmar, der in den letzten Wochen an vielen kleinen Feinheiten arbeitete.

Am Samstag steht nun erstmal ein zweiwöchiger Ostseeurlaub an. „Mitte August will ich aber wieder was machen“, sagt Dittmar, der bereits auf die deutschen Seniorenmeisterschaften, die am 12. September in Baunatal stattfinden, vorausblickt.

Die LG Ohra-Energie trat in Zella-Mehlis mit einer großen Schar talentierter Sportler aus nahezu allen Stammvereinen an. Die wertvollste Leistung aus LG-Sicht erzielte Nele Bittdorf (w 14) vom Rhöner WSV, die über 800 m in 2:30,84 min in persönlicher Bestzeit den Sieg erkämpfte, während ihre Vereinskameradin Condoleezza Kranz in 2:45,15 min auf Rang drei einkam. Ohnehin schlug über 800 m die Stunde der Skitalente. So gab es Siege von Lennox Filbrich (12) bei der m 12/13 in guten 2:32,27 min vor Kimi Lennox Funk (12) mit 2:35,68 min und in der m 10/11 durch Toni Siegel (11) in 2:47,60 min, während in der w 10/11 Luisa Hüttenmüller in 2:55,83 min noch einen dritten Rang beisteuerte – alle genannten Talenten kommen vom WSV Oberhof, der seit diesem Jahr zum LG-Verbund zählt.

In der wJA/19 (u 20) siegte einmal mehr Heidi Preßler mit 1,60 m im Hochsprung. Dreimal auf dem obersten Treppchen stand Anton Kamp (15), der im Speerwurf mit 40,83 m, im Kugelstoßen mit 10,85 m und mit dem Diskus (29,22) gewann und erfolgreichster LG-Starter war. Weitere erste Plätze erreichten Maria Matewosjan (14/Hochsprung - 1,45 m), Lara Marie Savu (13/75 m – 10,11 s; Weit – 4,78 m), Lily Tischer (13./Kugel - 9,00 m) und Wilhelm Fabig (13/Weit – 4,50 m). „Insgesamt blieben Spitzenergebnisse aus, aber angesichts der von der Pandemie abgeschnittenen Vorbereitung von November bis Mai, stimmen diese kleinen Erfolge und auch Ergebnisse, die vor allem von einer Vielzahl von Sportlern erreicht wurden, einigermaßen zuversichtlich“, sagte Trainer Peter Grüneberg.