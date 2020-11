Sömmerdaer Handballtrainer: „Ich glaube nicht, dass wir so schnell wieder spielen“

Rucksäcke, Fahrräder, Hanteln, Wasserkästen, Musikboxen, Therabänder, sogar Babys oder die bessere Hälfte sind dabei. Die Landesliga-Handballer vom HSV Sömmerda lassen nichts unversucht, um sich fit zu halten. Und das nicht nur, um selbst keinen Winterspeck zu bekommen, sondern auch für den guten Zweck. Kürzlich haben die Sömmerdaer bei der Biceps-Curl-Challenge mitgemacht, für die DKMS Deutschland. Dabei halfen sie mit, die Krebsforschung voranzutreiben, und stärkten zugleich ordentlich ihre Oberarmmuskeln – bei einer Sportart wie Handball durchaus von Vorteil.

Am 17. Oktober absolvierten die Jungs von Neu-Trainer Sascha Schrödter ihr letztes Spiel, eine 26:29-Niederlage beim Nordhäuser SV. „Diese und auch die in Werratal waren unnötig. Das ärgert mich immer noch ein wenig. Dennoch stehen wir gut da. Also ich bin erstmal zufrieden“, sagt Schrödter.

Eine Woche danach sollte das nächste Spiel sein. Doch das haben die Sömmerdaer aus eigener Initiative

Sport zuhause: Stefan Schrödter, Bruder des Trainers, mit dem Wasserkasten bei der Biceps-Curl-Challenge. Foto: Schrödter

abgesagt. „Wir konnten dann schon nicht mehr optimal in der Halle trainieren und im Umfeld wurden Infektionen bekannt, so dass wir das Risiko so gering wie möglich halten wollten. Der Verband hat uns aber erst ein paar Tage später bestätigt, dass der Absage stattgegeben wurde“, so Schrödter. Von da an war Schluss mit Handball und ist es bekanntlich bis mindestens 31. Dezember auch weiterhin. Schrödter, der hauptberuflich Physiotherapeut in Erfurt ist, denkt nicht, dass es im neuen Jahr gleich weitergeht: „Ich glaube nicht, dass wir im Januar wieder spielen werden. Es macht ohne mehrere Trainingseinheiten vorher auch gar keinen Sinn. Das Verletzungsrisiko ist so hoch, das wäre nicht zu verantworten. Vor März glaube ich nicht daran. Der Verband wäre gut beraten, erst ein Stimmungsbild von den Vereinen einzuholen und dann Entscheidungen zu treffen.“

Der Trainer, der zuvor in München arbeitete und dort den Landesligisten HSG Würm-Mitte coachte, hat nun seinen Jungs Aufgaben für daheim gegeben. So soll jeder die Einheiten aufzeichnen und dem Übungsleiter schicken. „Das klappt mal besser, mal schlechter. Aber das ist auch völlig normal, wenn einer es mal nicht schafft. Die Motivation lässt auch etwas zu wünschen übrig, wenn man nicht spielen kann“, weiß Schrödter.

Dennoch ist es dem Trainer wichtig, dass seine Spieler aktiv sind. Sogar Übungen mit dem Ball gibt er auf. Die Umsetzung klappt auch – weitestgehend“, sagt er und lacht.

Sollte die Saison irgendwann weitergehen, wollen die Sömmerdaer bereit sein. Und, wie damals im Herbst, weiterhin oben mitspielen.