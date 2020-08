Solider Härtetest endet für Kaulsdorf erfolglos

Der Kaulsdorfer Neu-Trainer Louis Rochler in einer Pausenansprache mit Enrico Schwimmer (links) und Marius Jahn. Der Coach hatte in der Vorbereitung mit seinen Spielern viel zu besprechen.

Von Anfang an war zu spüren, dass sowohl die SG SV Steinach als auch die TSG Kaulsdorf trotz des freundschaftlichen Rahmens sehr ambitioniert in die Partie gingen. Ohne große Abtastphase entwickelte sich von Beginn an eine intensiv geführte Partie, in der die Heimmannschaft zunächst die etwas größeren Spielanteile verbuchen konnte. Nichtsdestotrotz blieben die Männer vom Fellberg stets gefährlich. Angriffsversuche der Gäste wurden jedoch gut entschärft.

Ein kleines Ärgernis auf Kaulsdorfer Seite stellte in diesem Zusammenhang das 0:1 durch Hillemann nach einem Freistoß dar, welches durch einen Stellungsfehler der heimischen Elf begleitet war. Trotz der bis dahin ausgeglichenen Verhältnisse hatte man die Partie zu diesem Zeitpunkt unter Kontrolle. Fast folgerichtig konnten die Einheimischen augenblicklich antworten, als sich der an diesem Tag sehr laufstarke Esefeld mit einer Willensleistung an der Mittellinie den Ball abholte, in typischer Manier durch vier, fünf Gegenspieler tankte und am Ende präzise zum 1:1 abschloss. Die Kaulsdorfer waren in dieser Phase nun tonangebend und konnten aus der etwas besseren Spielanlage heraus immer wieder gute Angriffe vortragen. Letztlich war es jedoch ein Eckstoß, der durch Lindow zum 2:1 vergoldet wurde. Leider wurde die prinzipiell gute Leistung durch Ungenauigkeiten im Aufbauspiel letztendlich etwas geschmälert, F. Häusler bestrafte eine solche zum 2:2-Pausenstand.

Im zweiten Spielabschnitt verflachte die Partie etwas, wohl unter anderem durch plötzlich einsetzenden Platzregen und sich vertiefende Fehler im Spiel nach vorne begünstigt. Zwei solcher Fehler bestrafte Kirchner nicht unverdient zum 2:4-Endstand, da die TSG die gute Leistung der ersten Spielhälfte fortführen konnte. Vielversprechende, durch Meier oder Ruderisch initiierte Angriffe, fanden keinen Abnehmer bzw. wurden von der nun deutlich stabileren Steinacher Hintermannschaft entschärft.