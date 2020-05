Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondershäuser Turner hoffen auf den Herbst

Das Geräteturnen hat es Sabine Angelstein bereits schon von Kindesbeinen angetan. Es vergeht kein Tag an dem die 54-Jährige nicht an das Turnen denkt, natürlich nach der Arbeit als Bauingenieurin in der Stadtverwaltung Sondershausen. Über 90 Turnerinnen und Turner hat sie gemeinsam mit einem Trainerstab unter ihren Fittichen. Seit drei Jahren hält Angelstein die Fäden im Verein in der Hand. Eine große Bürde, die sie von ihrem Vater Werner Hofmann übernahm.

Die Vorbereitungen zum Saisonauftakt waren einfach und schlicht optimal, die Ergebnisse hervorragend. Besser hätte ein Start in das Turner-Jahr 2020 nicht verlaufen können. So sollte es weitergehen. Jedoch hat die Corona-Pandemie dem Sondershäuser Turnverein SV Glückauf einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir sprachen mit ihr über die gegenwärtige Situation und wie sich das Gerätturnen über die Jahrzehnte in Sondershausen entwickelte.

Wie gehen Sie als Trainerin und die Turnergemeinschaft mit dem aktuellen Trainingsverbot um?

Wir Übungsleiter haben auf unserer Internetseite für jede Woche einen Trainingsplan eingestellt, der mit einem kleinem Wettbewerb verbunden ist, sowie Rezepte, Bastelideen und Hinweisen zum Umgang mit dem Corona-Virus. Wir haben unsere Turnerinnen und Turner aufgerufen vor Ostern für die Seniorenheime etwas zu basteln und konnten fünf Seniorenheime beschenken. Ebenso haben wir uns bei der Aktion „Kein Stein ist allein“ eines Radiosenders angemeldet und mit dieser Aktion versucht alle Kinder in dieser schwierigen Zeit abzuholen.

Wie wollen Sie denn überhaupt den Trainingsrückstand aufholen? Was wird aus der verbleibenden Saison?

Ich hoffe es wird noch im Herbst einen Ligaendkampf geben. Ebenso sind die deutschen Meisterschaften der Senioren verschoben und auch der Deutschland-Cup. Dafür müsste eine Regelung für einen Trainingsbetrieb mit kleinen Gruppen kommen. Wir wären bereit dazu und eine Lösung gibt es immer, auch wenn wir Auflagen einhalten müssen. Wenn wir beginnen dürfen, dann mit Aufbauarbeit und Spaß. Ich denke, unsere Mädels und Jungs würden sich alle freuen.

Wie sind Sie eigentlich zum Gerätturnen gekommen?

Durch meine Eltern Heide und Werner Hofmann. Beide waren erfolgreiche Teilnehmer von DDR-Meisterschaften, so waren viele Voraussetzungen vorhanden. Ich turne schon mein ganzes Leben lang und das tue ich leidenschaftlich gemeinsam mit meiner Schwester Susanne. Unsere Kinder sind auch von klein an dem Turnen verfallen, also sind wir eine Turnerfamilie.

Junge Menschen für das Turnen zu begeistern, stellte sich das im Laufe der Jahre als schwierig heraus?

Als ich die Abteilung übernommen hatte, waren wir 50 Mitglieder und sind mittlerweile auf 90 angewachsen. Mit meinen Mitstreitern haben wir durch Leidenschaft, Ehrgeiz und Disziplin eine tolle Turnfamilie aufgebaut. Wir haben immer ein offenes Ohr und sind mit unseren Mitgliedern umsichtig. Das spricht sich herum und somit wollen wir uns über Zuwachs nicht beklagen. Die Kunst ist das Durchhalten jedes Einzelnen und sich den nicht immer leichten Anforderungen zu stellen. Wir gehen schon zeitig in die Kindergärten und an die Schulen, um Werbung für unseren Sport zu machen. Das Mutter-Kind-Turnen ab zwei Jahre ist unsere eigene Pyramide, hier werden die Kleinen an das Turnen herangeführt. Mit fünf Jahren wechseln sie dann zu den „Großen“, um hier an Übungen und an Wettkämpfe herangeführt zu werden.

Wie werden sie den gewachsenen Leistungsstandards im Turnen gerecht?

Aus- und Fortbildungen werden von uns immer wahrgenommen als Kampfrichter und Übungsleiter. Wir haben im Winter 2019 sogar eine Fort- und Ausbildung von Kampfrichtern in Sondershausen durchgeführt und Anfang Januar waren wir mit einem Trainerstab in Frankfurt am Main zum Gerätturn-Kongress im Leistungssport. Außerdem sind wir mit 14 ehrenamtlichen Betreuern, davon sieben ausgebildete Übungsleiter, ausgezeichnet aufgestellt.

Wie sehen Sie aus Ihrer Sicht die gegenwärtigen Trainingsbedingungen, was die Turnhalle angeht?

Wir sind froh, dass wir für unsere Abteilung die Turnhalle des einstigen Gymnasiums im Borntal für uns nutzen können. Wir haben die Halle durch viel Eigenleistung mit den Mitgliedern und Eltern schick gemacht. Unlängst haben wir die Umkleidekabinen und Sanitärbereiche renoviert. Ein Dank gilt auch den Firmen in der Region und für ehrenamtliche Arbeit. Ebenso sind wir froh, dass uns die Stadt Sondershausen unterstützt.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft für den Turnsport in Sondershausen?

Jetzt freuen wir uns erst einmal auf die Öffnung der Turnhalle – auch mit einer kleineren Turnergruppe. Denn alle brennen darauf, dass es wieder losgeht.