Gera. Frauen des SV 1860 Oberweißbach gewinnen in Volleyball-Thüringenliga beim VC Gera 3:0

Souveräner Oberweißbacher Auftritt in fremder Halle

Die Oberweißbacher Frauen haben den zweiten vollen Erfolg in der noch jungen Thüringenliga-Saison eingefahren. Dieses Mal kehrten die Frauen um Spielertrainerin Katja Franke mit einem deutlichen 3:0-Erfolg aus Gera zurück. Es war am dritten Spieltag der Saison bereits das vierte Spiel für die Oberweißbacherinnen.

Nach einem recht holprigen Start in die Partie gerieten die Fröbelstädterinnen zunächst in Rückstand. Die Gästespieler versuchten die Verantwortung in dieser Phase der Begegnung immer abzugeben, fehlende Bereitschaft auf dem Feld sorgte für diese Situation.

Eine Auszeit bei 10:13 Punkten und klare Worte von Katja Franke rüttelten die Mannschaft auf. Gute Aufschläge zum Ende des Satzes brachten die Damen wieder ins Spiel und führten zum doch deutlichen Satzgewinn mit 25:20. Beflügelt von diesem Leistungssprung spielten die Fröbelstädterinnen im zweiten Satz nahezu fehlerfrei und erzielten einen schnellen 25:13-Satzgewinn. Damit war die halbe Miete für einen Sieg auf fremden Parkett eingefahren.

Mit dem festen Vorsatz, den dritten Satz erfolgreich abzuschließen und einen klaren 3:0-Erfolg vor Augen, starteten die Damen aus der Bergbahnregion in diesen Durchgang. Ein Vier-Punkte-Vorsprung als vermeintlich sicheres Polster führte zum Nachlassen der Konzentration. Durch eine taktisch kluge Auszeit von Beate Jordan gelang es die Mannschaft erneut auf Kurs zu bringen, die eigenen Stärken auszuspielen und den VC Gera mit klugen und geschickten Bällen unter Druck zu setzen. Nach insgesamt 68 Minuten Spielzeit belohnten sich die Oberweißbacherinnen mit einem 25:19 Satz- und damit einem 3:0-Spielgewinn.

Nach dem zweiten vollen Punktgewinn in dieser Saison haben sich die Oberweißbacherinnen in das obere Tabellendrittel geschoben. Gegenwärtig rangieren die Frauen aus der Bergbahnregion auf dem dritten Platz und haben sich damit bereits ein gutes Polster zu den Abstiegsplätzen geschaffen.