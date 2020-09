Gotha. Für rund 240.000 Euro entsteht am Seeberg in Gotha ein neues Domizil für den Marineclub Gotha.

Spatenstich für Mehrzweckhalle in Gotha ist erfolgt

Nah am Wasser baut der Marineclub Gotha nun wirklich nicht, doch dafür bekommt er eine fantastische Halle, die das vereinseigene Gelände am Seeberg deutlich aufwertet. Der Verein bekam den ehemaligen Seebergsportplatz von der Stadt im April 2016 als neues Domizil. Schon damals war klar, das Gelände ist auch bestens für Seesport geeignet, was sowohl Training als auch Wettkämpfe betrifft.