Special Olympics 2024 in drei Thüringer Städten

Oberhof. Die Nationalen Winterspiele von Special Olympics, dem Verband der Sportler mit geistigem Handicap, finden im kommenden Jahr mit über 1000 Athleten in Thüringen statt.

Kurz vor zwölf war dann am Freitag auch die Sonne bei den Thüringer Special Olympics wieder da. 120 Skisportler mit geistigem Handicap aus 15 Einrichtungen aus fünf Bundesländern kämpften in Oberhof auf der Piste und in der Loipe. Tags zuvor hatten die Eiskunstläufer in Erfurt für ein stimmungsvolles Schaulaufen gesorgt.

„Zwei Wochen nach der Biathlon-WM auf genau diesen Loipen hatte etwas Symbolisches. Was für eine tolle Generalprobe für die Nationalen Winterspiele 2024“, freute sich Rolf Beilschmidt, bevor er als Präsident von Special Olympics Thüringen den Vertrag für die Spiele 2024 unterzeichnete.

Vom 29. Januar bis 2. Februar begrüßen drei Thüringer Städte rund 1000 Athleten in zehn Sportarten zu den Nationalen Winterspielen, die zum dritten Mal im „Grünen Herz“ stattfinden. In Oberhof steigen dann Skilanglauf- und Alpin--Wettbewerbe, in Erfurt finden die Eis-Sportarten statt und in Weimar wird beispielsweise geklettert. In den meisten Sportarten wird es dabei Unified-Wettbewerbe geben, wo behinderte und nicht behinderte Sportler gemeinsam starten.

„Nach den Weltspielen im Juni in Berlin, der größten Sportveranstaltung in Deutschland in diesem Jahr, erwartet uns in Thüringen gleich der nächste Höhepunkt“, so Andreas Silbersack, Vizepräsident von Special Olympics Deutschland.