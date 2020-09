Speerwurf-Olympiasieger Röhler beendet Wettkampfsaison

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler vom LC Jena wird in dieser Saison keine Wettkämpfe mehr bestreiten. Darüber informierte sein Trainer Harro Schwuchow. Röhler, der in diesem Jahr Vater geworden ist und deshalb bereits auf die deutschen Meisterschaften in Braunschweig verzichtet hatte, konzentriere sich voll auf die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr, sagte Schwuchow. Sein weiterer Schützling Maurice Voigt (LG Ohra Energie) startet dagegen heute noch einmal beim 22. Internationalen Leichtathletik-Meeting in Dessau. Danach wird der 19-Jährige, der Dritter bei der diesjährigen DM wurde, seine Saison ebenfalls beenden.