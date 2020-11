Mit einem 6:3-Erfolg revanchiert sich Wismut Gera sich bei FSV Schleiz für die in der Vorwoche erlittene Niederlage - im Zweikampf Martin Berger (schwarz) mit Dmitriij Puhan.

Spektakel am Fasanengarten: Wismut Gera gelingt Revanche gegen FSV Schleiz

Gleich neunmal klingelte es im möglicherweise letzten Spiel des Jahres und gemessen an den Chancen hätte es dabei nicht bleiben müssen. Beide Angriffsreihen drückten in der Begegnung ihren Stempel auf. Besonders gut klappte das aufseiten der Geraer, die ihre offensive Durchschlagskraft diesmal eindrucksvoll unter Beweis stellten und sicherlich auch dank der zusätzlichen Motivationsspritze durch das kürzliche Pokalaus in Schleiz einen klaren 6:3 (1:1)-Auswärtserfolg herausschossen.