Spielabbruch in der Kreisklasse - eine Mannschaft verlässt den Rasen

Zu einem Eklat ist es in der Kreisklasse im Spiel zwischen Empor Sondershausen II und SV Kleinfurra II gekommen. Beim Spielstand von 3:1 für Empor verließ in der 7. Minute der zweiten Halbzeit die Mannschaft von Kleinfurra geschlossen den Platz.

Sondershausen. Beim Fußballspiel zwischen Empor Sondershausen II und Kleinfurra II gingen die Gäste freiwillig vom Platz. Warum, lesen Sie hier.

„Sowas hab ich in vielen, vielen Jahren Schiedsrichter-Dasein auch noch nicht erlebt. Mir blieb ja nichts weiter übrig, als das Spiel als Abbruch zu werten“, sagte Torsten Weise, Schiedsrichter der Partie zwischen Empor Sondershausen II und Kleinfurra II. Beim Stand von 3:1 für die Gastgeber gingen die Gäste geschlossen in der 52. Minute vom Feld. Was war passiert?

Schon im ersten Durchgang gab es nach wenigen Minuten mehrere Gelbe Karten. Aber eben nur einseitig für die Gäste. Denn diese hatten bereits nach einer Viertelstunde vier davon kassiert. „Da waren, wenn überhaupt, ganz normale Fouls dabei. Teilweise war gar nichts. Für uns alle und viele Unbeteiligte hatte der Schiedsrichter nicht seinen besten Tag. Das muss mal leider ganz klar so sagen“, sagte Steve Kleemann, Trainer in Kleinfurra, der naturgemäß eine andere Meinung hat und viele Entscheidungen nicht verstehen konnte.

Der Umstand, dass vier ehemalige Sondershäuser Spieler nun in Kleinfurra vor den Ball treten, sah Kleemann nicht ansatzweise als Auslöser. Im Gegenteil: „Die vier Jungs waren echt ruhig und haben nicht gestichelt oder sonst was. Einer hat Gelb gesehen. Okay. Das war auch ein Foul, aber mehr war nicht.“ Schon vor der Halbzeit hatten die Gäste überlegt, das Spiel abzubrechen. Nach dem Wechsel dann, als es weitere Karten hagelte, hat die Mannschaft daraufhin geschlossen den Platz verlassen.

Nun landet die Sache vor dem Sportgericht

„Klar, sind wir am Abbruch schuld. Wir werden auch die Strafe akzeptieren. Letztendlich ging es uns darum, ein Zeichen zu setzen. Das haben wir getan, denn das Spiel und die Umstände waren einfach grauenhaft“, so Kleemann, der hinter der Entscheidung steht.

Nun muss das Sportgericht entscheiden. Erfahrungsgemäß wird die Sache nicht positiv für Kleinfurra ausgehen. „Für mich war es ein übertrieben hartes Spiel, es ging nur auf die Knochen. Ich hatte kaum eine andere Wahl“, erklärte Weise seine Entscheidungen.

