Spielabbruch nach Angriff auf Schiedsrichter in Bleicherode

Bleicherode. Fußballer aus Sollstedt soll nach Elfmeter und Roter Karte auf Unparteiischen losgegangen sein

Unschöne und völlig überflüssige Szenen in Bleicherode. Nach einer Viertelstunde Spielzeit musste die Kreisliga-Partie zwischen dem Spitzenreiter Glückauf Bleicherode und dem VfB Friedetal Sollstedt abgebrochen werden.

Sollstedts Tobias Ropte wollte die Entscheidung des Schiedsrichters Ruben Müller, der Elfmeter für Bleicherode und Rot gegen ihn entschied, nicht akzeptieren und ging auf den Unparteiischen los. Kurz danach brach Ruben Müller – wie berichtet wurde – unter Schmerzen die Begegnung ab. Für den Spieler aus Sollstedt wird das weitreichende Folgen haben, auch der Verein hat darunter zu leiden.

Laut Rechts- und Verfahrensordnung, Paragraf 42/4g, muss Ropte mit mindestens acht Spielen Sperre und mehreren Hundert Euro Geldstrafe rechnen. Aber wahrscheinlich wird die Sperre noch höher ausfallen. Das Spiel wird aller Voraussicht nach für Bleicherode gewertet.

„Noch können wir nichts Genaues sagen. Das Sportgericht wird darüber entscheiden. Die Lage scheint aber klar zu sein. Direkt nach dem Abbruch hat mich Bleicherode angerufen und die Situation geschildert“, sagt Gerd Wetzel, Vorsitzender des Spielausschusses und Staffelleiter der Kreisligen.

Schiedsrichter Ruben Müller soll sich sogar an der Schulter verletzt haben, was zu Protokoll genommen wurde. Der VfB Sollstedt wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt zu den Geschehnissen nicht äußern.

„Das Handspiel und die Entscheidung des Schiedsrichter waren aus unserer Sicht unstrittig. Solch eine Reaktion kann niemand für gut heißen. Gut wäre es, wenn als Sanktion mal dabei wäre, ein paar Jugendspiele selbst zu pfeifen. Da sieht man erst einmal, wie es ist, Entscheidungen zu treffen und ein Spiel zu leiten“, so Andreas Eisfeld, sportlicher Leiter aus Bleicherode auf Nachfrage, der zudem bestätigte, dass die Kommunikation zwischen beiden Vereine gut klappte.

Spieler Ropte entschuldigte sich im Nachhinein beim Schiedsrichter und sah sofort seinen Fehler ein. Auch der gesamte Verein hatte nach dem Spiel ein Einsehen und Diskussionen blieben aus, was zumindest erstmal für die Sache an sich spricht. Am Strafmaß aber wird es wohl nichts ändern.