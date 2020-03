Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußballspiele fallen wegen Corona aus: Das sagt der KFA Westthüringen dazu

Vom Profi- bis zum Amateurfußball werden Spiele wegen des Corona-Virus abgesagt. Doch wie stellt sich die Situation im KFA Westthüringen dar? Wir sprachen mit Bertram Schreiber, dem Vorsitzenden des Spielausschusses.

Ganz Deutschland spricht über den Coronavirus. Inwieweit ist der KFA Westthüringen in dieses Thema involviert?

Natürlich ist der KFA dort ebenfalls eingebunden. Wir stehen in regem Kontakt mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) beziehungsweise dem Thüringer Fußball-Verband (TFV) zu dieser Problematik. Dabei besteht Einvernehmen darüber, dass klare, verbindliche Entscheidungen der zuständigen Behörden vor Ort wichtig sind, da sie die Fachleute sind. Nur auf dieser Grundlage können entsprechende Maßnahmen für den Spielbetrieb veranlasst werden. Dies gilt sowohl für den Profi- als auch den Amateurfußball.

Unter welchen Umständen würde der KFA – ähnlich wie im Saale-Orla-Kreis – Spielabsagen ins Auge fassen?

Wie gesagt, ausschlaggebend sind Entscheidungen der Behörden. Wir als KFA werden eigenständig keine Spielabsagen wegen des Corona-Virus vornehmen. Generell gilt auch für uns: Auch nach weiteren bestätigten Fällen von Coronavirus-Infektionen wird der Spielbetrieb auf Kreis- und Verbandsebene (Herren, Frauen, Jugend) aufrechterhalten, so lange von Kommunen keine Sperrung von Sportanlagen oder ein Verbot von öffentlichen Veranstaltungen angeordnet wird. Wir fällen als KFA keine unabhängigen Entscheidungen, sondern folgen den Entscheidungen der Kommunen und Behörden.

Bertram Schreiber Foto: KFA Westthüringen

Gibt es Überlegungen, Spieltage komplett abzusagen? Auch, wenn es gar keine Corona-Vorfälle im KFA-Gebiet geben sollte?

Wenn es entsprechende Festlegungen der Behörden gibt, Sportanlagen zu sperren oder Spiele zu untersagen, werden wir uns mit dieser Problematik beschäftigen. Momentan ist dies kein Thema, da wir auch aufgrund der Wetterlage über jedes Spiel froh sind, welches ausgetragen wird.

Wird bei Spielen von Fall zu Fall entschieden oder eine Gesamtlösung gesucht, um das Tabellenbild nicht zu sehr zu verschieben? Gerade in den untersten Klassen sind die Zuschauerzahlen sehr übersichtlich. Wären Spielabsagen dort überhaupt notwendig?

Dies kommt immer auf die konkrete Situation an. Betrifft es nur einzelne Spiele, die durch behördlichen Beschluss ausfallen müssen, werden die anderen Spiele sicherlich ausgetragen. Betrifft dies jedoch mehrere oder alle in einer Staffel, dann könnte es auch eine Gesamtlösung geben, wie zum Beispiel den kompletten Spieltag zu verlegen. Mich verwundert nur, dass jetzt wegen des Corona-Virus sich alle Gedanken um Spielabsetzungen und -verlegungen machen. Wir haben seit Februar 2020 insgesamt 79 Spiele allein im Herrenbereich aufgrund der Wettersituation verlegen müssen, weil die Plätze nicht bespielbar waren. Dazu stellt keiner diese Fragen, obwohl das Problem das gleiche ist, nur mit anderer Ursache. Die Tabellenbilder sind dabei zum Teil auch sehr verschoben. Sehen sie sich allein die Kreisoberliga an, dort hat die Mannschaft mit den wenigsten Spielen vier Spiele weniger ausgetragen als die mit den meisten Spielen. Dazu macht sich niemand so umfangreiche Gedanken. Ich denke, bei allem Verständnis für die Notwendigkeit von vorbeugenden Maßnahmen, man sollte die Kirche im Dorf lassen und die Situation ohne Panik betrachten. Die Personen, die sich im Bereich unseres Spielgebietes am Wochenende auf den Sportplätzen treffen, sind die gleichen Personen, welche auch sonst regelmäßig Umgang miteinander haben. In unseren Spielklassen kommt es nicht zu Zuschauerströmen in Größenordnungen. Alle Vereine sind jedoch aufgefordert, aktiv zu prüfen, ob es Spielerinnen und Spieler in ihren Mannschaften gibt, die in den vergangenen zwei Wochen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind. Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der Vereine, diese Spielerinnen und Spieler – unabhängig von etwaigen Symptomen – derzeit weder an Spielen noch im Trainingsbetrieb teilnehmen zu lassen.

In den Profiligen wird diskutiert, die Saison vorzeitig zu beenden. Eine Option auch für Westthüringen, sollte sich das Virus stark ausbreiten?

Momentan sicherlich nicht. Sollte sich diese Frage stellen, dann wird sie sicherlich nicht allein durch den KFA Westthüringen entschieden. Ich denke auch hier ist ein gemeinsames Vorgehen und ein gemeinsamer Konsens aller KFA und des TFV notwendig.

