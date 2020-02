Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spitzenreiter Blau-Weiß Eisenach muss sich mit Remis begnügen

Zum zweiten Mal in der laufenden Saison der 1. Tischtennis Bezirksliga Süd hat der BSV Blau-Weiß Eisenach Federn gelassen. In einem Match auf Augenhöhe mussten sich die Wartburgstädter an eigenen Tischten gegen den TTV Floh-Seligenthal mit einem 7:7-Teilerfolg begnügen, führen aber weiter mit großem Vorsprung das Feld an. Der Tabellenzweite Heßberg, im Vorjahr sportlich schon abgestiegen, hat bereits sieben Minuspunkte mehr auf seinem Konto. „Auch wenn rechnerisch noch nichts entschieden ist und noch einige schwere Spiele anstehen, den Staffelsieg sollten wir uns nicht mehr nehmen lassen“, redet Matthias Göpel nicht um den heißen Brei herum. Ob dann am Ende auch der Aufstieg in die Verbandsliga wahrgenommen würde, ist jedoch noch nicht entschieden.

Dass Blau-Weiß mit einem blauen Auge davonkam, hatte der Spitzenreiter einmal mehr Christian Schiek zu verdanken. Die formstarke Nummer eins erkämpfte zu Beginn mit Göpel einen wichtigen 3:2-Sieg im Doppel gegen Werther/Raßbach und gab sich anschließend in den Einzeln keine Blöße. Seine bemerkenswerte Serie in den Einzeln baute Schiek damit auf zehn Siege hintereinander aus.

Nach dem 1:1 in den Doppeln (Mankong/Oderbach verloren 0:3) lief es anfangs nicht gut für den Favoriten. Zwar war auf Punktegarant Schiek (3:1 gegen Neuhöfer) Verlass, doch die anderen drei Einzel der ersten Runde gingen verloren. Youngster Thanachot Mankong fehlt wegen Schulter- und Knieproblemen die Sicherheit im Spiel und auch Matthias Göpel ist nach seinem Bandscheibenvorfall leicht gehandicapt. In der zweiten Einzelrunde, als Schiek das Duell der einser souverän mit 3:0 gegen Werther gewann, glichen die Gastgeber aus. Auch Göpel und Roman Oderbach punkteten zum 5:5. Es blieb spannend. Göpel fehlte in den entscheidenden Ballwechseln beim 1:3 gegen Werther das Quentchen Glück, doch Schiek und Mankong behielten kühlen Kopf und retteten mit Fünfsatzsiegen das Unentschieden.