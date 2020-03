Gotha. Am Sonntagabend sind die Rockets in der 2. Basketball-Regionalliga Nord in Litzendorf gefordert.

Spitzenspiel zu ungewohnter Zeit

Die Rockets Gotha sind am Sonntag ab 20 Uhr beim Tabellenvierten in Litzendorf gefordert. Die Gastgeber waren mit zehn Siegen in der 2. Regionalliga Nord ebenso erfolgreich wie die Raketen. Umso ausschlaggebender ist nun dieses viertletzte Spiel der Saison.

Die Gothaer konnten jede ihrer sieben vergangenen Partien gewinnen. Dennoch scheint es so, als werde ein Sieg von Spiel zu Spiel immer wichtiger – „und auch schwerer“, ergänzt Trainerin Iria Romarís. Das liegt am sehr engen Mittelfeld. Ein einziger Sieg trennt den Dritt- vom Neuntplatzierten. Die Raketen konnten sich den fünften Platz erarbeiten. „Das Spiel ist sozusagen doppelt wichtig für uns“, findet die Trainerin. „Bei einer Niederlage können wir weit abrutschen, bei einem Sieg gegebenenfalls sogar aufs Treppchen der Liga klettern“, erklärt sie weiter.

Das Hinspiel in Gotha war für die Spanierin die erste Partie mit ihrer neuen Mannschaft. Sie übernahm das Team in der laufenden Saison und holte seither sechs Tabellenplätze auf. „Damals musste ich aber gleich zu Beginn erst mal eine Niederlage hinnehmen. Ich weiß es noch genau: Wir haben relativ komfortabel geführt, bis Litzendorf in der zweiten Hälfte auf Zonenverteidigung umgestellt hatte“, so Romarís. Dieser Schachzug war der Schlüssel zum 75:63-Auswärtssieg für Litzendorf.

Mit jener Taktik versuchten es in der Folge einige Teams. In den letzten Wochen – und das beweisen sieben Siege in Folge eindrucksvoll – führte „die Zone“ nicht zum Erfolg. Die Trainerin erklärt: „Damals hatte ich gerade zwei Trainings mit einer neuen Mannschaft absolviert. Da konnten wir noch nicht alles besprechen. Jetzt wissen wir, wie wir eine Zonenverteidigung attackieren und haben Lösungen parat.“

Fehlen wird die junge Garde aus der JBBL. Zudem sind die Einsätze von Max Jäschke und Cornelius Opel fraglich. Auf ihre Doppellizenzspieler kann Romarís allerdings zurückgreifen.