Sport im Heinepark soll mit Crowdfunding finanziert werden

Rudolstadt. Der Verein „Kids Running“ will Investitionssumme für geplanten Sportpark in Rudolstadt anteilig über Crowdfunding aufbringen

Das Vorhaben, im Rudolstädter Heinepark einen öffentlichen Sportpark zu errichten, nimmt weiter Fahrt auf: Der Verein „Kids Running“ aus Rudolstadt, der den „Saale Sportpark“ errichten und später auch unterhalten will, hat am gestrigen Montag ein Corwdfunding-Projekt gestartet, um einen Teil der Investitionskosten einzuspielen.

„Wir wollen auf diesem Weg mindestens 5000 Euro sammeln“, erzählt Charles Franzke, der mit dieser Art der Unterstützung für ein Projekt bereits gute Erfahrungen sammelte. Der international erfolgreiche Extremläufer aus Rudolstadt sammelte vor Jahren für seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft insgesamt 4500 von Sponsoren und Freunden ein. „Allerdings weiß ich, dass die jetzt avisierten 5000 Euro ein ambitioniertes Ziel sind“, sagt Franzke, der dennoch guter Hoffnung ist. Denn: „Unser Vorhaben ist ein Projekt für alle, von dem später auch alle etwas haben werden“, so der Sportler.

Beteiligen kann sich an dem Crowdfunding-Projekt praktisch jeder: „Uns hilft jede Summe“, erklärt Charles Franzke, wobei es noch eine Besonderheit gibt, die vor allem dem Verein und damit dem gesamten Projekt zugute kommt: Jeder Summe über zehn Euro spendiert der Deutsche Olympischen Sportbund (DOSB) 20 weitere Euro.

Die Gelder bedeuten so etwas wie der Eigentanteil, den der Verein für die Schaffung der öffentlichen Sportanlage im Heinepark aufbringen will und muss: „Außerdem werden wir vieles in Eigenarbeit erledigen“, sagt Vereinsmitglied Franzke. Werde man mehr als die erhofften 5000 Euro in der für die Aktion geplanten zwei Wochen bis zum 31. Mai einnehmen, solle das Geld mittelfristig für die Wartung der Sportgeräte verwendet werden.

„Die Anlage ermöglicht nahezu alle denkbaren Fitnessübungen und soll sich aufwertend in den Heinepark einfügen. Die Anlage ist für Familien konzipiert und wird nach sehr hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards errichtet. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass wir als Sportvereine kaum Angebote für euch realisieren können. Dennoch ist Bewegung an der frischen Luft essenziell für die Gesundheit“, heißt es im Konzept des Vereins für den Sportpark, der sich bereits an anderen ähnlichen Projekten in anderen Städten orientiert.

Nach gegenwärtigen Planungen werde die Investitionssumme für das gesamte Projekt mehr als 50000 Euro betragen, wobei der Verein neben dem Eigenkapital zudem auf verschiedene Fördergelder hofft.

www.fairplaid.org/saalesportparkrudolstadt