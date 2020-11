Sportanlagen für Nachwuchstraining wieder geöffnet

Nach einwöchigem Stillstand im Amateursport ist seit Sonntag in Thüringen für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre das Training im Verein unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder erlaubt. Auf die vom Freistaat geänderte Coronaverordnung haben die lokalen Behörden umgehend reagiert.

Bereits am Montagvormittag informierte das Sportamt der Wartburgstadt alle Eisenacher Vereine, dass „der Trainingsbetrieb für alle Kinder- und Jugendgruppen wie gewohnt in den städtischen Sportstätten aufgenommen werden“ kann. Auch das Landratsamt gab die Schulsporthallen wieder für den Nachwuchs-Vereinssport frei. Hingewiesen wird in einer Mitteilung jedoch darauf, dass die Vereine zum einen das vom Landkreis für die Halle erstellte Hygieneschutzkonzept einhalten und zum anderen für den Übungsbetrieb über ein zusätzliches sportartspezifisches Konzept verfügen müssen.

Von Trainern und Funktionären wird diese Entscheidung durchweg begrüßt. Auch Volker Schrader, Vorsitzender des Kreissportbundes, ist froh über die Lockerungen. „Mit dem kompletten Verbot war ich nicht glücklich, da wurde mit der Schrotflinte geschossen statt gezielte Maßnahmen vorzunehmen“, sagt Schrader und verweist darauf, dass viele Kinder einer Trainingsgruppe oder Mannschaft doch auch in der Schule oftmals in ein und dieselbe Klasse gehen. Nun dürfen sie auch wieder gemeinsam Sport treiben.

Einschränkungen bei den Sportarten gibt es keine, auch Kontaktsport ist erlaubt, weshalb beispielsweise die Kampfsportschule Berk wieder die Tür in der Eisenacher Bahnhofstraße geöffnet hat. Für Erwachsene bietet Ex-Weltmeister Michael Berk weiterhin Onlinetraining an. Bei Bushido können Jungen und Mädchen im Eisenacher Dojo ab Donnerstag wieder trainieren, teilte der Verein mit.

Auch in der Hörselberghalle, die in kommunaler Hand ist, können wieder die Bälle rollen oder fliegen. Jörg Schlothauer, kürzlich zum neuen Wutha-Farnrodaer Bürgermeister gewählt, gibt aber zu bedenken, dass bei aller Freude nicht zu vergessen ist, dass Corona nach wie vor eine Gefahr darstelle. Er verweist auf die allgemeinen Kontaktbeschränkungen und empfiehlt den Jugendübungsleitern sofern das Wetter es zulasse, die Trainingseinheiten mit den jungen Fußballern im Freien zu absolvieren.

Schwimmer und junge Wasserballer in Eisenach bleiben indes auf dem Trockenen sitzen. Aber nicht wegen Coronavorgaben, sondern weil im Aquaplex Bauarbeiten vorgenommen werden, wie von Thomas Hollerbuhl, Sportwart des Eisenacher SSV, zu erfahren war. Bis auf Weiteres stehe das Becken daher den Vereinen (SVW, DLRG, ESSV und Eintracht) nicht zur Verfügung.