Sportlerehrung im Ilm-Kreis läuft diesmal anders

Die Sportlerehrung des Ilm-Kreises fand in kleinerem Rahmen statt. Die Meister des SV 90 Gräfenroda trafen sich in der Eismanufaktur.

Die Sportlerehrung des Ilm-Kreises fand aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht in einer zentralen Veranstaltung sondern in vielen kleinen dezentralen Feiern statt. So auch beim SV 90 Gräfenroda. Vereinsvorsitzender Achmed Gundelwein nahm dort die Ehrung im Auftrag des Kreises in der Eismanufaktur vor, übergab den besten Sportlern des Vereins für herausragende Leistungen im vergangenen Jahr Urkunden.