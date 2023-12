Sportlerwahl 2023: Thüringen in Rennrodler-Hand

Erfurt Was Dajana Eitberger, Max Langenhan sowie Toni Eggert und Sascha Benecken zum Sieg bei der Thüringer Sportlerwahl 2023 sagen.

Vier Rennrodler, drei außergewöhnliche Geschichten und drei Mal Platz eins bei der Wahl zu Thüringens Sportlern des Jahres 2023: Dajana Eitberger, Max Langenhan sowie Toni Eggert und Sascha Benecken haben Sportfans, Sportfunktionäre und Sportjournalisten überzeugt und für ein kurioses Ergebnis gesorgt. Bei der seit 1991 durchgeführten Sportlerwahl gingen alle Titel an eine Sportart. Die Rennrodlerinnen und Rennrodler rasen also nicht nur in der Eisrinne der internationalen Konkurrenz davon. Getragen wurden sie von ihren herausragenden Leistungen, aber auch von der tollen Heim-Weltmeisterschaft Ende Januar in Oberhof, die viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.

Für Dajana Eitberger vom RC Ilmenau war ihr Premierensieg eine kleine Überraschung. „Bisher war es bei der Sportlerwahl ähnlich wie mit meiner sportlichen Karriere zu Weltmeisterschaften, ich bin immer auf dem Bronzerang gelandet“, sagt die 32-Jährige und lacht. Doch wie zur WM in Oberhof, als sie mit Gold im Sprint endlich ihren ersten WM-Titel feierte, setzte sie sich auch bei der Sportlerwahl vor Skilangläuferin Victoria Carl und Biathletin Vanessa Voigt durch. „Sie hätten es auch ganz klar verdient und es ist eine Ehre, mit diesen Athletinnen auf dem Podium zu stehen.“

Eitberger feierte Comeback als junge Mutter und war letztmals im Einsitzer unterwegs

Doch auch die „emotionale Geschichte“, der Weg zum Erfolg, sei sicher berücksichtigt worden, glaubt die Ilmenauerin. Als junge Mutter von Söhnchen Levi wagte sie sich zurück in die Eisrinne und bewies, dass sie immer noch weltspitze ist. Zudem fährt sie seit dieser Saison mit Saskia Schirmer im Doppelsitzer. „Ich war sicher zum letzten Mal als Einzelkandidatin nominiert, das macht es zusätzlich zu etwas Besonderem.“

Besonders ist die erstmalige Wahl zu Thüringens Sportler des Jahres auch für Max Langenhan. Denn für den Ausnahmesportler vom BRC 05 Friedrichroda schien die vergangene Saison nach einem Handbruch fast schon gelaufen. Doch der 24-Jährige arbeitete hart an seinem Comeback und holte bei der Heim-WM, obwohl immer noch gehandicapt, einen kompletten Medaillensatz. Zudem dominiert er bis heute den Weltcup. „Ich finde es fast ein bisschen schade. Es sieht ja ein bisschen so aus, als ob es in Thüringen nur Rodeln gebe“, gibt sich Langenhan bescheiden. „Gerade bei den Männern gibt es so viele, die es auch so sehr verdient hätten“, sagt er mit Blick auf Basketball-Weltmeister Johannes Voigtmann aus Eisenach auf Rang zwei und Skeleton-Gesamtweltcupsieger Christopher Grotheer als Dritten. „Für mich ist das aber eine riesengroße Ehre und ich freue mich total.“

Rekordweltmeister Eggert/Benecken haben Karriere mittlerweile beendet

Toni Eggert und Sascha Benecken wurden dagegen schon zum vierten Mal als beste Thüringer Mannschaft des Jahres ausgezeichnet. Dreimal Gold bei der Heim-WM, bei der die Doppelsitzer-Asse die herausragenden Sportler waren, aber auch die Würdigung der gesamten Laufbahn, die im Sommer zu Ende ging, macht den Thüringen-Express zum verdienten Sieger. „Ich habe mich sehr darüber gefreut. Es ist eine Abrundung unserer Karriere“, sagt Benecken. „Wenn man die Liste der Nominierten sieht, wird man sehr demütig“, sagt der Suhler. Er freue sich aber, dass „die Leute wahrgenommen haben, was wir geleistet haben“.

Benecken genießt gerade die Zeit mit seiner Familie, die ihm jahrelang gefehlt hat. Mit Toni Eggert, der mittlerweile in den USA als Trainer und Mechaniker arbeitet und dort auch seinen Schein zum Berufspiloten macht, steht er regelmäßig in Kontakt. „Ich wusste gar nicht, ob wir bei der Wahl mitmischen, weil wir aufgehört haben“, sagt der 33-Jährige. Umso größer war die Freude über den ersten Platz vor den Handballern des ThSV Eisenach und den Rollstuhlbasketballern der Thuringia Bulls.

Ehrungsveranstaltung am 12. April im Erfurter Kaisersaal

Insgesamt waren 30 Sportlerinnen, Sportler beziehungsweise Mannschaft aus 22 Sportarten bei der von Landessportbund, Stiftung Thüringer Sporthilfe und Thüringer Sportjournalistenclub organisierten Wahl nominiert. Über 9300 Stimmen wurden abgegeben, 800 mehr als im Vorjahr. Einen Rekord gab es bei der Onlineabstimmung. Die Pokale erhalten die Sieger am 12. April bei der Ehrungsveranstaltung im Erfurter Kaisersaal.