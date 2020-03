Sportlerwahl im Altenburger Land: Alexander Newald

Dass seine sportliche Passion schon etwas exotisch anmutet, weiß Alexander Newald sehr wohl. Der 29-Jährige ist seit sieben Jahren beim SV Großstöbnitz 90 der Cheftrainer der Cheerleader Flying Eagles.

„In Deutschland gibt es rund 20 .000 Aktive im Cheerleading. Darunter sind gerade acht Prozent männlich, wobei einer halt ich bin“, lacht er. Begonnen hat dieses durchaus seltene Faible schon bedeutend eher.

„Vor 13 Jahren ging das los. Erst habe ich Gruppen in Crimmitschau, Neukirchen und Werdau betreut, dann habe ich mich nach neuen Herausforderungen umgesehen und in Schmölln gefunden“, so Newald. Gemeinsam mit seiner Frau, die den Trainer nach Leibeskräften unterstützt, erfolgte auch gleich der Umzug in die Sprottestadt.

„Cheerleading ist keine lockere Hopserei, sondern ein harter und umfassend fordernder Sport“, stellt der Trainer klar. Mittlerweile ist die von Newald und seinen Mitstreitern angeleitete Cheerleaderschar auf 75 Mädchen und fünf Jungen im Alter zwischen fünf und 27 Jahren angewachsen.

Und die kommen keineswegs nur aus Großstöbnitz und Schmölln, sondern auch aus Gera, Werdau oder Crimmitschau. Ja, Alexander Newald leistet in diesem Sport zweifelsfrei Pionierarbeit. So ist er auch Mitbegründer und 1. Präsident des Thüringer Cheerleading-Verbandes. 2019 stellten sich für die Adler die sportlichen Erfolge ein: Sie nahmen an den UCI-Championships in Orlando, Florida teil und wurden Dritte.