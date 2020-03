Sportlerwahl im Altenburger Land: Marcus Brieger

Sein Vater gab den entscheidenden Anstoß, Leichtathlet zu werden. „Das war vor nunmehr 24 Jahren. Und bis heute fühle ich mich beim TuS Schmölln sehr wohl. Auch weil man mich die ganzen Jahre über toll unterstützt hat“, sagt der heute 31-jährige Marcus Brieger.

Als Jugendlicher waren der Weit- und Dreisprung die Spezialdisziplinen Briegers. „Das funktionierte bis zum Alter von etwa 19, 20 Jahren. Aber dann machte da eine Sportverletzung einen Strich durch die Rechnung und ich musste mich neu orientieren.“ Gedanken, die sportliche Karriere an den Nagel zu hängen, hatte er nie.

„Dafür hänge ich viel zu sehr an meinem Sport und den Herausforderungen.“ Diskus sowie Kugel wurden Marcus Briegers neue Spezialgeräte. Und damit startete sozusagen die zweite erfolgreiche Sportlerlaufbahn. Bis hin zu den mitteldeutschen Meisterschaften schaffte es Brieger mehrfach.

„Bislang reichte es da leider immer nur zum undankbaren vierten Platz, wenngleich mich in einem Wettbewerb die erzielte Leistung mehr interessiert, als der Platz, der dafür herausspringt.“ Aber Titel sind auch für Brieger das Salz in der Suppe. 2019 schlug er so richtig zu: Im Sommer wie im Winter holte er im Diskus und mit der Kugel die Landesmeistertitel und als Krönung die mitteldeutsche Meisterschaft im Diskus. Lust auf mehr hat der Dauerbrenner durchaus. Ab der Ü 35 gibt es deutsche Meisterschaften und sogar EM wie WM.