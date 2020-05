Sportstätten in Thüringen dürfen ab Mittwoch wieder öffnen

Sportstätten in Thüringen dürfen ab Mittwoch wieder öffnen

Mit der ab dem Mittwoch (13. Mai) gültigen Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus darf in Thüringen wieder mehr Vereinssport angeboten und getrieben werden – an der frischen Luft sowie in Sportstätten, teilt der Landessportbund Thüringen mit. Damit ist ein nächster Schritt zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs möglich – stets unter strengster Beachtung der gültigen Abstandsregeln und Hygienevorschriften.

Die wichtigsten Punkte zur Wiederaufnahme des Sportbetriebes in Thüringen im Überblick:

Ab Mittwoch 13. Mai ist der Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten-, Gesundheits-, Reha- sowie Leistungssport einschließlich der Spezialschulen für den Sport auf und in allen privaten und öffentlichen Sport- und Freizeitanlagen wieder erlaubt.

Lehrgänge für die Aus- und Fortbildung, Arbeitseinsätze auf oder in Sportanlagen sowie Vereins- und Verbandsversammlungen sind wieder möglich.

Der Sport- und Trainingsbetrieb erfolgt insbesondere bei Kampf- und Mannschaftssportarten kontaktfrei und ohne Wettkampfsimulationen und -spiele.

Wettkämpfe und ähnliche Sportveranstaltungen (mit Zuschauern) sind zunächst nicht gestattet.

Ab 1. Juni ist unter anderem die Öffnung von Fitnessstudios sowie Schwimmbädern (keine Hallenbäder), unter strengen Abstands- und Hygieneauflagen möglich.