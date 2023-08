Sprinter Julian Wagner verpasst den Einzug ins WM-Halbfinale

Julian Wagner (Mitte) kam in seinem Vorlauf nur auf den fünften Platz und verpasste damit das Halbfinale.

Budapest. Im Vorlauf ausgeschieden, hofft der Erfurter Sprinter nun auf einen Einsatz in der 4x100 Meter-Staffel.

Der Erfurter Sprinter Julian Wagner hat bei der Leichtathletik-WM in Ungarns Hauptstadt Budapest den Einzug ins Halbfinale über die 100 Meter verpasst. Der 25-Jährige kam im siebten und letzten Vorlauf als Fünfter ins Ziel, für den direkten Einzug in die nächste Runde hätte er mindestens Dritter werden müssen. Auch seine Zeit von 10,31 Sekunden reichte nicht für den Sprung unter die besten 24 der Welt. Im Klassement landete er nur auf Rang 41.

Seine Saisonbestleistung von 10,11 Sekunden war außer Reichweite, auch die anvisierten 10,2 Sekunden schaffte Julian Wagner nicht. „Man muss jetzt keine Ausreden suchen. Alles hat darauf hingedeutet, dass ich hier 10,2 laufen kann, das hat leider nicht geklappt,“ sagte er im ZDF. Wagner will sich nun auf einen möglichen Einsatz in der 4x100 Meter-Staffel konzentrieren. Mit Titelverteidiger Fred Kerley aus den USA und Olympiasieger Marcell Jacobs (Italien) haben die beiden Topsprinter das WM-Halbfinale am Sonntag erreicht. Der Jamaikaner Oblique Seville war mit 9,86 Sekunden Vorlaufschnellster und gilt nun auch als Medaillenkandidat.