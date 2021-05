Sprung ins kalte Wasser – 20 Jahre Erfurter SSC

Erfurt. Vor 20 Jahren gründeten Schwimmer und Wasserballer den Erfurter Schwimm-Sport-Club. Ein Rückblick auf Ereignisse und Erfolge.

Hervorgegangen aus dem Turn- und Sport-Verein Erfurt, waren es vor 20 Jahren die Schwimmer

Durst nach Erfrischung und Titeln: Langstreckenschwimmer Christian Hansmann ist der erfolgreichste Sportler der ESSC-Vereinsgeschichte. Foto: Sascha Fromm

und Wasserballer, die sich zu Beginn des neuen Jahrtausends in einem neuen Verein engagieren wollten. Zu den Unterzeichnern der Gründungsurkunde des Erfurter Schwimm-Sport-Clubs (ESSC) gehörten 2001 mit Matthias Riedel (Präsident seit 2008), Cornelia Sirch (Schwimmwartin) und Rudolf Rohe (langjähriger Wasserballwart) auch heute noch aktive Vertreter des Erfurter Schwimmsports.

Die 20-jährige Geschichte des größten Erfurter Schwimmvereins kann auf viele sportliche Höhepunkte und Erfolge verweisen. Seit vielen Jahren zählt der Verein stabil fast 400 Mitglieder, davon etwa 300 Schwimmer und 100 Wasserballer.

Der Schwimmsport hat in Erfurt eine Tradition, die weit über das Jahr 2001 zurückreicht. Nicht nur der Nachwuchsleistungssport, sondern auch die Schwimmausbildung, Schwimmbefähigung und Talentsichtung gehören zu den Kernkompetenzen, die der ESSC übernommen hat. In der Schwimmhalle am Johannesplatz, der Roland-Matthes-Schwimmhalle und im Sommer auch im Freibad Nordbad oder in der Seeanlage Stotternheim wirkten etwa 50 Übungsleiter, Trainer und Ehrenamtliche – bis zur Pandemie mitunter tagtäglich – hinter den Kulissen und direkt am

Gute Nachwuchsarbeit: Erfurts Wasserballtalente (links: Simon Bergmann gegen Neukölln) gehörten zeitweilig zu den besten Ostdeutschlands. Foto: Sascha Fromm

Beckenrand. Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist der Nachwuchs. Nach dem Erlernen des Schwimmens können Kinder und Jugendliche aus dem Kindergarten- und Grundschulbereich in regelmäßigem Training ihr Können und Talent weiterentwickeln, auch mit der Perspektive einer leistungssportlichen Laufbahn am Erfurter Sportgymnasium. Durch Corona ist davon leider aktuell vieles hinfällig oder erschwert.

Bis Jahrtausendwende international erfolgreich, danach eher national

Im Zuge der Talentsichtung für den Thüringer Nachwuchsleistungssport erreichten Erfurter Schwimmer vor allem in den späten 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren großartige nationale und internationale Erfolge bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Auch in den Neunzigern war Erfurt mit Christian Geßner bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona und bei Welt- und Europameisterschaften vertreten.

Der ESSC musste dem allmählich einsetzenden Wertewandel dann jedoch zunehmend Rechnung tragen. Die Erfolge des Nachwuchses auf nationaler Bühne blieben aber beachtlich. Bei den deutschen

Optimistischer Blick nach vorn: Die Wasserball-Herren des ESSC werden nach der Pandemie – wie hier 2009 – wieder in der 2. Liga Ost antreten. Foto: Sascha Fromm

Jahrgangsmeisterschaften holten die Erfurter viele Titel – Manuel Stiem, Isabell Donath, Robert Nüßle und Franz Ahnert, um einige Sieger zu nennen – und Medaillen. Einige schafften auch den Sprung auf das internationale Parkett – Teilnehmer an Junioren-Europameisterschaften waren Stiem, Fabian Schilha, Janine Sauerteig, Donath, Martin Lenk und Julia Wohner.

Der Stotternheimer See bei Erfurt bietet auch Langstrecken- und Freiwasserschwimmern beste Trainings- und Wettkampfbedingungen. Erfolgreichster Sportler der Vereinsgeschichte ist Langstreckenschwimmer Christian Hansmann. Der Vize-Team-Weltmeister von 2003 und mehrfache deutsche Meister dominierte die deutsche Langstreckenszene in den 2000er-Jahren. Als einziger Thüringer Schwimmer durchquerte er auch den Ärmelkanal und nahm an zahlreichen Weltcups teil.

Neben Sommer- und Kinderfesten runden die selbst initiierten und alljährlich stattfindenden Wettkämpfe, wie der Blacky Cup in Gedenken an den langjährigen Erfurter Erfolgstrainer Gunter Schwarz oder das Nationale Nachwuchsschwimmfest, bei dem der Roland-Matthes-Pokal zu Ehren des leider ebenfalls verstorbenen Erfurter Schwimmidols ausgelobt wird, das Vereinsleben der Schwimmer ab. Sie alle hoffen, dass es bald wieder aufgenommen werden kann.

Die Badekappen liegen am Beckenrand: Schwimmer und Wasserballer hoffen, dass sie sich bald wieder im Training und Wettkampf messen dürfen. Foto: Sascha Fromm

Das wünschen sich auch die Wasserballer des ESSC. Diese können ebenfalls auf eine traditionsreiche Geschichte verweisen. War Erfurt schon in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts eine Größe im Wasserballsport, so konnte 1966 bei der BSG Motor Optima das anstrengende Spiel mit dem Ball im Wasser endlich wiederbelebt werden.

Dank starkem Nachwuchs fühlen sich die Wasserballer bereit für die 2. Liga

Das Gründungsjahr 2001 war auch das Jahr des erneuten Aufstieges in die Regionalliga Ost für die Herren des ESSC. Nach diversen Reformen in der Ligen-Einteilung spielte der ESSC dann noch zwei Serien in der 2. Liga Ost. In den 20 Jahren seit der Gründung des ESSC errangen die Herren 14 Landesmeistertitel und zehn Landespokalsiege. Basis dieser Erfolge war und ist eine fundierte Nachwuchsarbeit, die ebenfalls eine Vielzahl an Meisterschaften, Pokalsiegen und Turniererfolgen hervorgebracht hat. Die Erfurter Wasserballer waren und sind leistungsbestimmend in Thüringen, pflegen mit den anderen Vereinen jedoch eine enge Zusammenarbeit.

Alle Thüringer Nachwuchs-Auswahlmannschaften wurden von Erfurter Wasserballern geprägt. Regelmäßig schafften die Erfurter Talente die Teilnahme an ostdeutschen Meisterschaften und der Qualifikation zu deutschen Meisterschaftsrunden. Auf Initiative des ESSC wurde eine Mitteldeutsche Liga installiert, sodass zahlreiche Nachwuchsturniere in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchgeführt werden konnten. Dabei lag der Thüringer Jugendwasserball 2005 noch am Boden, es gab fast gar keinen Spielbetrieb mehr. Doch dank der kontinuierlichen Nachwuchsarbeit wendete sich das Blatt, das U13-Team des ESSC gehörte zwischenzeitlich zu den vier besten im Regionalbereich Ost (Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen). Mit Torhüter Erik Dortmann schaffte es ein Erfurter Talent sogar in den Bundeskader. Er spielt aktuell mit den Orcas Potsdam um Rang drei bei der deutschen Meisterschaft.

Die jüngsten Erfurter Erfolge waren die Bronzemedaille bei der ostdeutschen U12-Meisterschaft im Herbst 2019 und die damit verbundene Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Die Teilnahme im Spätsommer 2020 blieb leider coronabedingt aus. Seitdem trainieren alle Talente online, seit kurzem dürfen sie sich endlich wieder in Kleingruppen treffen. Um die Nachwuchserfolge auch in den Herren-Bereich zu übertragen, spielte die erste Mannschaft seit 2019 in der Oberliga Sachsen. Im Sommer 2020 fiel dann die Entscheidung, wieder überregional in der 2. Liga Ost mitzuspielen. Der Spielbetrieb fand fürs Erste allerdings ebenfalls durch die Pandemie nicht statt.

Die Jubiläumsfeier 20 Jahre ESSC soll im Herbst nachgeholt werden.