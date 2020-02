SSV Großenstein nutzt zweite Chance zum Futsal-Titel

Die Titelverteidigung hatte der SSV 1938 Großenstein bei der Futsal-Kreismeisterschaft des KFA Ostthüringen in der Panndorfhalle eigentlich schon abgehakt. Die gut aufgelegten Roschützer hätten ihr letztes Spiel gegen die bis dato sieglosen Löbichauer nur gewinnen müssen und sich damit den Siegerpokal gesichert. Doch es kam anders.

Früh ging Löbichau durch Patrick Lorenz in Führung. Anspannung und Nervosität beim Kontrahenten wuchsen. Roschütz ließ beste Möglichkeiten ungenutzt verstreichen. Bei Löbichau klappte dagegen alles. Benjamin Hilbert schloss einen Konter mit dem 0:2 ab und war anschließend nach einer Ecke zur Stelle - 0:3. Bei den Roschützern kam Resignation hinzu. Am Ende stand nach weiteren Treffern von Paul Regenhardt, Manuel Schulze und Justin Vetter ein 0:6 an der Anzeigetafel, was einer Sensation gleichkam. Im Spiel danach ließen sich die Großensteiner nicht zweimal betteln. Nach Toren von Eric Lochmannm (2), Thomas Erler (2), Philipp Kropfelder und Daniel Ritter bezwang man den FSV Ronneburg mit 6:2 und holte damit zum zweiten Mal in Folge den Kreismeistertitel.

Höheres Niveau als im vergangenen Jahr

„Eigentlich hatten wir es nicht mehr selbst in der Hand. Aber manchmal gehört eben auch Glück dazu bei solch einem Turnier. Wir haben uns von Partie zu Partie gesteigert, den technisch versiertesten Ball gespielt und im gesamten Turnier nicht verloren. Überhaupt muss ich sagen, dass das Niveau höher war als letztes Jahr in Ronneburg“, schätzte SSV-Trainer Jens Wunderling ein, der mit seinem Team im Januar in Bad Berka beim Zwischenrundenturnier der Landesmeisterschaft das Finale nur um einen Treffer verpasst hatte.

Mit einem 1:1 über „Königsmacher“ Löbichau waren die Großensteiner schwer ins Turnier gestartet, hatten sich anschließend aber souverän gegen Hohenölsen (2:0) und Mohlsdorf (5:0) durchgesetzt. Insbesondere der insgesamt achtfache Torschütze Eric Lochmann präsentierte sich in toller Spiellaune. Roschütz hatte bis dahin drei Siege eingefahren, so dass im direkten Duell eine Vorentscheidung hätte fallen können. Die Roschützer gingen durch einen sehenswerten Treffer des später als bester Spieler ausgezeichneten Kenan Rahimov in Führung. Bis in die Schlussminute verteidigten die Geraer den knappen Vorsprung.

Mitspielender Torwart mit dem letztlich entscheidenden Treffer

Großenstein versuchte alles, erarbeitete sich Chance auf Chance. Sogar mit einem fünften Feldspieler probierte es der SSV. „Zieh mal ein Leibchen an, hat Trainer Jens Wunderling zu mir gesagt. Das war vorher nicht abgesprochen“, verriet Johannes Böhme, dem als spielender Torwart 31 Sekunden vor Schluss der 1:1-Ausgleich gelang. Die Bedeutung des Treffers war den Großensteinern zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Erst der Roschützer Ausrutscher gegen Löbichau sorgte dafür, dass das Böhme-Tor in letzter Minute den Weg zur Titelverteidigung ebnete.

Statistik

Ergebnisse: SSV 1938 Großenstein - SV Roschütz II 1:1, - FSV Ronneburg 6:2, - Hohenölsener SV 2:0, - SV Löbichau 1:1, - FSV Mohlsdorf 5:0. SV Roschütz II - FSV Ronneburg 4:0, - Hohenölsener SV 2:1, - SV Löbichau 0:6, - FSV Mohlsdorf 3:0. FSV Ronneburg - Hohenölsener SV 3:0, - SV Löbichau 1:0, - FSV Mohlsdorf 0:0. Hohenölsener SV - SV Löbichau 1:0, - FSV Mohlsdorf 4:2. SV Löbichau - FSV Mohlsdorf 0:2.

Endstand: 1. SSV 1938 Großenstein 15:4 Tore/11 Punkte, 2. SV Roschütz II 10:8/10, 3. FSV Ronneburg 6:10/7, 4. Hohenölsener SV 6:9/6, 5. SV Löbichau 7:5/4, 6. FSV Mohlsdorf 4:12/4.

Bester Spieler: Kenan Rahimov (SV Roschütz II). Bester Torwart: Christopher Gabler (SV Löbichau). Bester Torschütze: Eric Lochmann (SSV 1938 Großenstein) mit acht Toren.