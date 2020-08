Starke Abwehr ist Fahner Höhes neuer Trumpf

Marvin Schindler (schwarzes Trikot) hatte für den FC An der Fahner Höhe das 1:0 auf dem Fuß, vergab aber.

Dachwig. Das 0:0 gegen Jena II bewertet Tobias Busse, Trainer des Fußball-Oberligisten FC An der Fahner Höhe, positiv.

Als Tobias Busse seine Mannschaft im Kreis versammelte, sah man in einigen Gesichtern eine gewisse Ratlosigkeit. Nach dem 0:0 gegen die U 21 des FC Carl Zeiss Jena fragte sich so mancher Spieler, ob man einen Punkt gewonnen, oder nicht doch eher zwei verloren hatte. Der Trainer legte sich auf die positive Auslegung des Endergebnisses fest. „Das ist ein absolut gewonnener Punkt, und es gibt keinen Anlass, enttäuscht zu sein. Dass wir im dritten Spiel den vierten Punkt holen, war so nicht erwartbar. Wir können stolz sein“, meinte Busse.