Unnötig spannend machten sie es die beiden ersten Viertel, umso souveräner dafür in der zweiten Hälfte: Mit 85:60 (18:19; 35:34; 54:46) siegten die Basketballer von Science City Jena bei den wiha Panthers Schwenningen und fuhren dadurch den vierten Sieg im fünften Saisonspiel ein.

Die an Stelle der ursprünglich geplanten Partie gegen Bremerhaven vorgezogene Begegnung in Baden-Württemberg begann für die Thüringer allerdings mehr als schleppend. Hinten top, vorne flop könnte man sagen – nur 35 eigene Punkte nach 20 Minuten, was auch daran lag, dass Jenas etatmäßiger Spielmacher Frederick Zamal Nixon nach drei frühen Fouls ungewollt viel Zeit auf der Bank verbrachte.

Spielmacher Nixon und die Defensive machen den Unterschied

Schwenningen hielt in der Anfangsphase mit, die Führung wechselte häufig, keines der Teams konnte sich absetzen. Ein anderes Bild bot sich den zugelassenen Betreuern in der Halle und den Fans zuhause am Livestream dann im zweiten Durchgang.

Mit Nixon und dem stark aufspielenden Robin Lodders zeigte Science City jetzt auch im Angriff den Anspruch als Spitzenteam der Liga. Bei 56:46 betrug der Vorsprung der Gäste erstmals zehn Punkte und unterbot diese Marke auch nicht mehr. Schwenningen hingegen bleib bei insgesamt mageren 26 Punkten in den beiden Schlussvierteln – fünf weniger, als Jena allein im vierten Abschnitt erzielte.

Bei den Gastgebern überzeugte Shaun Willett mit 22 Punkten und acht Rebounds als Bester seines Teams. Für Jena trafen Nixon mit 23 und Lodders mit 16 Punkten am häufigsten und steuerten ihren Teil zum dritten Science-City-Sieg in Folge bei.