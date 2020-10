Fünf Tage nonstop Staub, Matsch, Sand und Dieselgeruch: Mehr Abenteuer geht nicht. Zumindest nicht für Heiko Seidel.

Der Moderwitzer stellte sich gemeinsam mit einem 14-köpfigen Team der Herausforderung der Breslau-Rallye. Hinter dem Steuer seines Mercedes Actros 4x4 Lkw suchte der Spediteur die ultimative Herausforderung und fand sie im September in Polen.

„Der Weg dorthin war holprig“, wie Heiko Seidel erzählt. „Anfang des Jahres erfüllte ich mir diesen Wunsch und legte mir den Truck zu, der bereits für den Rallye-Sport ausgelegt war. Aber bei diesem Fahrzeug blieb keine Schraube auf der anderen.“ Der Umbau des Kolosses wurde in Eigenregie realisiert.

Auch wenn Heiko Seidel und sein Team in der Disziplin schon ein reiches Erfahrungspotenzial aufweisen können, unter anderem im Truck Trial, führte bei dem Vorhaben oftmals eine einfache, fehlende Information zu Kopfzerbrechen.

Fertigstellung auf letzten Drücker

„Für einen speziellen Umbau gibt es keine Patentlösung. Manchmal konnten wir uns bei Gleichgesinnten etwas erfragen, abschauen oder Ideen holen. Aber nicht selten mussten wir uns selbst eine Lösung einfallen lassen, um zum Beispiel den vorgeschriebenen Überrollkäfig positionieren zu können.“

Nach nächtelangen Arbeitsstunden, das Tagesgeschäft und die Errichtung einer neuen Lagerhalle genossen bei Heiko Seidel verständlicherweise weiterhin Priorität, war ein erstklassiges Renngerät, der Lohn der Bemühungen. Auffällig ist die ungewöhnliche Haube und der geänderte Radstand.

„Maßnahmen, die einer optimalen Gewichtsverteilung dienen“, klärt Heiko Seidel über die Beweggründe auf. Erst auf den wirklich allerletzten Drücker stand das Wettbewerbsfahrzeug fertig da. „Wir haben den Lkw von der Werkbank auf den Sattelschlepper verladen und sind ohne eine größere Probefahrt nach Polen aufgebrochen.“ Dort wartete einer der härtesten Wettbewerbe, dem man sich im Offroadbereich stellen kann.

Wertungsprüfungen Tag und Nacht

„Die Herausforderung hätte nicht größer sein können. Meine erste große Mehr-Tages-Veranstaltung, das Fahrzeug war neu und die Konkurrenz aufgrund der Absage vieler anderer Veranstaltungen unheimlich stark.“

Mann und Maschine meisterten die anstehenden Aufgaben mit Bravour. 1268 Kilometer legte Heiko Seidel an fünf Tagen unter einzigartigen Bedingungen zurück. „Die Wertungsprüfungen, die vorrangig bei Tageslicht, aber auch nachts ausgefahren wurden, führten uns durch dichte Wälder und weite staubtrockene Felder. Auf einem militärischen Truppenübungsplatz ging es vorbei an Panzern. Legendär machen diese Rallye die zahlreichen Wasserdurchfahrten und die metertiefen Schlammlöcher.“

Unersetzlich an der Seite von Heiko Seidel, widmeten sich die beiden Co-Piloten Enrico Rattke und Frank Uting vorrangig der Navigation.

„Der Weg war das Ziel und den haben wir ganz gut getroffen“, bilanziert Heiko Seidel nach der erfolgreichen Zieldurchfahrt. Auch das zweite Fahrzeug im Team, ein stark modifizierter W50, der von Mathias Brand gesteuert wurde, meisterte alle Herausforderungen.

Einen Blick auf die Gesamtwertung konnte sich der ehrgeizige Moderwitzer nicht verkneifen und fing schnell an, etwas zu hadern.

Im März nächste Rallye in Tunesien

„Bei einer Wasserdurchfahrt ist uns das helfende Stahlseil gerissen. Wir waren auf fremde Hilfe angewiesen und haben folgerichtig eine zweistündige Zeitstrafe kassiert. Ohne diese wären wir ziemlich weit vorne gelandet.“

Aber um einen Pokal ging es Heiko Seidel nur bedingt. „Klar, wenn ich die Möglichkeit habe, will ich auch so ein Ding nach Hause nehmen. Aber in unserem Sport steht das Abenteuer, die Herausforderung und der Spaß im Vordergrund. Davon hatten wir hier jede Menge. Nebenbei werden vor Ort oft Geschäftsbeziehungen geknüpft. Das funktioniert alles nur, weil ich auf ein verlässliches Team, während der Rallye und in der heimischen Spedition bauen kann, denen mein großer Dank gebührt.“

Planungen für den nächsten sportlichen Ausflug sind bei Heiko Seidel bereits voll im Gange. Im März soll es nach Tunesien gehen. „Das Fahrzeug hat echtes Potenzial bewiesen. Vor Afrika wird der Truck weiter modifiziert.“

Dann warten auf ihn und sein Team neben einer neuen Kultur auch unberechenbare Dünenketten und eiskalte Nächte.