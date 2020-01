Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stimmen Sie ab: Thüringen sucht die Läufer des Jahres 2019

Zum siebenten Mal sucht Thüringen seine Läufer des Jahres. Eines Jahres, das mit den Weltmeisterschaften Anfang Oktober in Doha einen emotionalen und heißen Gipfel erreichte, das aber auch zwischen Harz und Thüringer Wald starke und oft überraschende Lauferlebnisse für jedermann bot.

Zu den unermüdlichsten und erfolgreichsten Athleten zählte fraglos Marcel Bräutigam. Thüringens bester Marathonläufer wagte sich 2019 erstmals auf die Ultradistanzen – prompt mit großem Erfolg. Bei den Weltmeisterschaften über 50 Kilometer lief der Erfurter auf Anhieb auf den vierten Platz und verpasste in 2:49:26 Stunden den deutschen Rekord nur um 20 Sekunden. In der Teamwertung gewann Bräutigam mit der deutschen Mannschaft zudem Silber. Zuvor hatte er bereits seinen Premierenlauf bei der deutschen 50-km-Meisterschaft in Grünheide gewonnen.

Hier abstimmen:

Aber auch auf der Marathondistanz wusste der 32-Jährige vom Rennsteiglaufverein zu überzeugen. Den Oberelbe-Marathon gewann er mit Streckenrekord von 2:22:52 Stunden, wurde Zweiter beim Essen-Marathon und lief beim Kassel-Marathon in 2:21:57 h als Dritter und bester Deutscher ins Ziel.

Wer geht, kann auch laufen, sagte sich Karl Junghannß. Mit etwas Frust über den Saisonverlauf mit den verpassten Weltmeisterschaften stand der 23-jährige Geher vom Erfurter LAC in der Nachsaison Ende Oktober beim Frankfurt-Marathon am Start. Den roten Teppich in der Festhalle erreichte er schließlich sensationell als bester Deutscher in 2:17:54 Stunden. Zu schnell, zu unbekannt für die Helfer neben dem Frankfurter Zielbogen. Das Zielband wurde erst kurz darauf für den vermeintlich besten Deutschen Homiyu Tesfaye gespannt (2:18:30). Da war der Erfurter schon 30 Sekunden im Ziel.

Auf ein außergewöhnliches Laufjahr blickt auch Beate Ernst zurück. Mit 54 erlebte die Tambach-Dietharzerin einen zweiten sportlichen Frühling und sammelte jede Menge Siegerpokale. Herausragend ihre Gesamtsiege beim Thüringen-Ultra über 100 Kilometer und beim Bleiloch-Ultratrail über 85 Kilometer.

In bewährter Weise kürt auch in diesem Jahr eine Fachjury, zu der Rennsteiglaufvereins-Präsident Jürgen Lange und Fröttstädts Ultralauf-Organisator Gunter Rothe gehören, die Läuferin und den Läufer des Jahres. Parallel dazu bitten wir wieder unsere Leser an den Start. Wählen Sie unter den hier vorgestellten Kandidatinnen und Kandidaten Ihren Favoriten. Abstimmen können Sie ab heute bis zum 10. Februar auf der Internetseite dieser Zeitung. Läuferin und Läufer des Jahres sowie der von Ihnen gewählte Publikumsliebling werden bei einer Gala am Freitag, dem 14. Februar in der GutsMuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthal geehrt.

Alle Kandidaten im Überblick:

Lena Posniak (LAC Erfurt Topteam)

Mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 2:06,58 Minuten über 800 Meter buchte die 18-Jährige beim Anhalt-Meeting in Dessau-Roßlau das Ticket zur Jugend-Europameisterschaft. Bei der EM im schwedischen Boras qualifizierte sich die gebürtige Erfurterin mit einem schnellen Vorlauf (2:08,30) für das Halbfinale und landete mit 2:09,69 Minuten auf Platz 13 in der Altersklasse U20. Doch Ferien waren jetzt noch immer nicht angesagt für die Schülerin am Erfurter Sportgymnasium, die bei Wolf-Dietrich Röhr in Sömmerda das Lauf-Abc erlernte. Zum Saisonende, Ende Juli, standen noch die Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm auf dem Programm, wo Lena die Bronzemedaille erkämpfte.

Cora Blaue (Erfurter LAC)

Aus Lauch an der Unstrut stammend, wechselte die 16-Jährige im Oktober 2018 aus Sachsen-Anhalt an das Erfurter Sportgymnasium. Seit 2019 trägt sie das Trikot des LAC Erfurt. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm ließ sie an einem der heißesten Tage des Jahres über 3000 Meter viele ältere Läuferinnen hinter sich und landete nach guten 10:36,64 Minuten auf Platz sieben. Nach dem Sieg beim traditionsreichen Steigerlauf beendete die Schülerin das Jahr mit Platz zwei über 10 km beim Erfurter Silvesterlauf.

Beate Ernst (Lauffeuer Fröttstädt)

Die 54-Jährige konnte im vergangenen Jahr eine Reihe von Erfolgen erzielen. Herausragend sind sicher ihre Siege beim Thüringen ultra über 100km und beim Bleiloch-Ultratrail über 85km. Aber auch auf kürzeren Strecken war die Tambach-Dietharzerin 2019 sehr erfolgreich unterwegs: sie gewann unter anderen den Thüringer Frauenlauf in Erfurt, den Wickerstedter Crosslaufund sicherte sich den zweiten Platz ihrer Altersklasse bei der Deutschen Berglaufmeisterschaft in Breitungen.

Martin Grau (LAC Erfurt Topteam)

Gute Trainingswerte, ein gutes Gefühl und dann das: Beim Training im Steiger umgeknickt, Bänderriss. Plötzlich stand hinter der angepeilten WM-Teilnahme des 27 Jahre alten Hindernisläufers ein Fragezeichen. Doch der späte Termin Ende September gab Anlass zur Hoffnung. Im dritten Anlauf schafft der gebürtige Mittelfranke, der seit 2017 in Erfurt bei Bundestrainer Enrico Aßmus trainiert, noch die WM Norm. Vor Ort im heißen Doha bot der Wassergraben am 1. Oktober 2019 nur kurz Abkühlung. Im ersten Vorlauf steigerte Grau seine Saisonbestleistung auf 8:26,79 Minuten und beendete das Jahr damit auf Platz eins der deutschen Bestenliste über 3.000m Hindernis.

Karl Junghannß (LAC Erfurt Topteam)

Der 23-Jährige mit den langen Beinen ist ein Geher, der gerne läuft. Und wie! Mit etwas Frust über den Saisonverlauf in seiner Paradedisziplin stand der Sportstudent, der im Training harte Bergan-Einheiten mag, Ende Oktober an der Startlinie des Frankfurt-Marathons. In einem beeindruckenden Rennen lief der gebürtige Altenburger als bester Deutscher über den roten Teppich in der Frankfurter Festhalle. 2:17,54 Stunden und damit Platz acht in der der deutschen Bestenliste im Marathon im Jahr 2019 stehen damit zu Buche.

Sebastian Harz (SV Hermsdorf)

Der Ostthüringer ist Läufer mit Leib und Seele. Seit vielen Jahren schon in den Laufschuhen trainiert Sebastian regelmäßig am frühen Morgen, bevor es zur Arbeit in den Jenaer Laufladen geht. Für 2019 war die Teilnahme an den Senioren Europameisterschaften (M35) in Venedig sein großes Ziel. Mit insgesamt vier Medaillen wurde sein Trainingsfleiß belohnt. Bronze im Cross und über 5000 m auf der Bahn, dazu jeweils Silber in der Cross- und Halbmarathonmannschaftswertung. Mit seinem elften Sieg beim 50. Geraer Silvesterlauf (20 km) hat der Sportler des Jahres im Saale-Holzland-Kreis das erfolgreiche 2019 nach insgesamt 4321 Laufkilometern ausklingen lassen.

Marcel Bräutigam (Rennsteiglaufverein)

Der 32 Jahre alte Marathonsepzialist zeigte sich 2019 erstmals erfolgreich auf den Ultra-Distanzen. Sein größter Erfolg war der vierte Platz bei der WM im 50-Kilometer-Lauf im September in Brasov, bei der er in 2:49:26 Stunden den deutschen Rekord nur um 20 Sekunden verfehlte und mit der Mannschaft die Silber-Medaille gewann. Zuvor hatte er bereits die Premiere der Deutschen Meisterschaft im 50-Kilometer-Ultralauf in Grünheide gewonnen. Beim Rennsteiglauf belegte der Erfurterin auf der Supermarathon-Strecke in 5:16:33 Stunden einen starken zweiten Platz hinter Steffen Justus. Er gewann mit neuem Streckenrekord den Oberelbe-Marathon, wurde Zweiter beim Essen-Marathon und lief beim Kassel-Marathon in 2.21:57 Minuten als Dritter und bester Deutscher ins Ziel. Bei den Deutschen Meisterschaften im Berglauf in Breitungen belegte er den dritten Platz.

Samsom Tesfazghi Hayalu (SV Sömmerda)

Der gebürtige Eritreer wurde von der Jury zum zweiten Mal nach 2017, als er den Rennsteig-Halbmarathon in neuer Streckenrekordzeit von 1:09:48 Minuten gewann, nominiert. 2019 war er auf dem Rennsteig knapp zwei Minuten langsamer, schaffte aber dennoch den Hattrick mit seinem dritten Sieg in Folge auf der kurzen Strecke. Er gewann zudem den Halbmarathon beim Moorentallauf in Apolda in 1:10:19 Stunden vor dem offiziellen Landesmeister Marcel Krieghoff. Bei seinem Marathondebüt in Dresden belegte er in 2:38:46 Stunden den vierten Platz. Bei den Silvesterläufen in Gera (Sieg über 11 Kilometer) und Erfurt (2. Platz über 10 Kilometer) demonstrierte der Wahl-Sömmerdaer noch einmal seine besondere Stärke auf den kurzen Straßenlauf-Distanzen.