Stimmungsvoller Auftakt für Golfturnier-Tour in Erfurt

Renate Lingor beim Golf-Turnier in Schaderode.

Schaderode. Ein Luxemburger Golf-Nationalspieler und die Fußball-Weltmeisterin Renate Lingor dominieren das Golfturnier in Schaderode.

Als auch der letzte Golfball im Loch verschwand und die Teilnehmer zusammenfanden, herrschte bei allen eine heitere und zufriedene Stimmung. Es hatte alles gepasst an diesem Wochenende: Wetter, sportlicher Ehrgeiz, Spannung und die Gemeinsamkeit in den Abendstunden. Schnell waren sich alle einig: Das „Golf4Business on tour“-Turnier, das im GC Erfurt stattfand, war ein voller Erfolg.