Streetballplatz in Großwechsungen nimmt Formen an

Durch die Initiative des Reit- und Fahrvereins Großwechsungen entsteht aktuell im Ort ein komplett neuer Streetballplatz, der für alle zugänglich sein wird und so das Ortsleben weiter beleben wird. Mit der Hilfe des Kreissportbundes, vor allem Jugendkoordinator Silvio Beer, ist es gelungen, ein schlüssiges Konzept auf die Beine zu stellen, welches der Nachwuchs des Reit- und Fahrvereins in größten Teilen auf die Beine gestellt hat.

„Es ist sehr schön anzusehen, wie dort ein Zahnrad ins andere greift und wie die Kids mit anpacken und voller Enthusiasmus dabei sind. Das war von Anfang an so gedacht. Der Nachwuchs soll mitbestimmen und sich in diesem Projekt verwirklichen. Und das klappt hervorragend“, so Silvio Beer, der sehr stolz auf das schon Erreichte der Jugendgruppe des Reit- und Fahrvereins Großwechsungen ist.

Aktuell ruhen die Bauarbeiten des Streetballplatzes, aber die Materialien sind da und wenn es witterungsbedingt wieder möglich ist, geht es sofort los. „Wann die Eröffnung sein wird, steht noch nicht fest. Letztendlich werden das die Kinder entscheiden“, so Beer weiter.

Dieses Projekt ist eine Gemeinschaftsarbeit des Landratsamtes Nordhausen, des Kreisjugendrings Nordhausen, der Johanniter Unfallhilfe, des Kreissportbundes Nordhausen, der Gemeinde Werther und des Reit- und Fahrvereins Großwechsungen. Alle Gelder sind bewilligt, die Planung ist zum größten Teil abgeschlossen und nun wird es in die Umsetzung gehen. „Dadurch, dass dieses Projekt bisher sehr erfolgreich und reibungslos vorangeht, hat sich das Interesse im Umfeld erweitert und somit werden auch in Zukunft weitere Projekte ins Leben gerufen. Ein Umstand, der für alle gewinnbringend und förderlich ist“, erklärt Beer abschließend, der aber ebenso darauf hinweist, dass solche Projekte jede Menge Arbeit, auch und vor allem was das Netzwerk drumherum betrifft, bedeuten und jede helfende Hand, in welcher Art auch immer, vonnöten ist.