Studium fertig, Comeback und Titel gesichert

Wasser ist sein Element Für Erik Dallmann geht es am liebsten immer ins kühle Nass. Er schwimmt seit Anfang 2019 wieder beim Schwimmverein, nachdem er sein Studium und das Gaststartrecht in Dresden beendet hat. Seitdem hat er an zahlreichen Wettkämpfen teilgenommen, etwa an den Thüringer Meisterschaften und dem Thüringer Schwimmertreffen. Bei letzterem konnte Dallmann gleich fünfmal den ersten Platz erschwimmen und so den Nordhäuser Verein sofort würdig vertreten. Bei den Thüringer Meisterschaften gelang ihm zweimal Platz drei und in der damals noch verfügbaren Juniorenwertung der Meistertitel. Beim Start in Esbjerg, dem größten Wettkampfturnier für Kinder und Jugendliche, gelangen Dallmann Platzierungen in den Top Ten. Er trainiert mehrmals die Woche, gilt als Naturtalent. Bleibt er weiterhin so akribisch und geht sprichwörtlich nicht auf Tauchstation, wird Dallmann nicht nur in Thüringen Erfolge sammeln. Auch national kann er den Sprung schaffen.