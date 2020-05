Die Athleten hoffen darauf, auch in diesem Jahr beim Südeichsfeldlauf in Diedorf an den Start gehen zu können.

Diedorf. Der Südeichsfeldlauf in Diedorf soll trotz der Corona-Pandemie am 27. Juni ausgetragen werden

Südeichsfeldlauf: Hoffnung auf den Startschuss lebt

Rund um die Ortschaft Diedorf wird seit 2017 der Südeichsfeldlauf ausgerichtet. Auch in diesem Jahr soll die sportliche Veranstaltung, die nun erstmalig zur Laufserie „Neunspringer Eichsfeld-Cup“ gehört, wieder stattfinden – trotz der Corona-Pandemie.

Am 27. Juni sollen die Läufer vom Start am Bürgerhaus in Diedorf auf die Strecken geschickt werden. Jedenfalls, wenn es nach den Wünschen der engagierten Organisatoren geht. Doch wie viele andere Veranstaltungen auch, steht die Durchführung des Laufes in Zeiten von Corona und den daraus resultierenden Beschränkungen unter keinem guten Stern.

Doch die Hoffnung darauf, den Startschuss bei der vierten Auflage bald geben zu können, lebt bei den Verantwortlichen weiter. „Die Thüringer Landesregierung wird am 5. Juni über eine mögliche Aufhebung der Beschränkungen in Thüringen beraten. Sollten die daraus resultierenden Beschlüsse eine wirtschaftliche Durchführung des Laufes ermöglichen, haben sich das Warten und die Geduld bis zum letzten Moment ausgezahlt“, erklärt Frank Mock vom SV Diedorf.

Die Organisatoren werden jedenfalls „alles daran setzen,um den Lauf auszurichten“, beteuert Mock und ergänzt: „Die Diedorfer laden daher nach wie vor alle Laufbegeisterten und Gäste ein und freuen sich auf die Teilnahme oder den Besuch.“ Die Sportler können beim Südeichsfeldlauf aus unterschiedlichen Strecken und Sportarten wählen. Neben dem Hauptlauf, der um 10.30 Uhr startet und über eine Distanz von 10,6 Kilometern geht, werden auch eine Kurzstrecke von 5,3 km sowie Kinder- und Schülerläufe angeboten. Auch für Freunde des Nordic Walking gibt es eine Strecke. Start und Ziel sind an der Südeichsfeldhalle in der Brückenstraße. Dort sind am Wettkampftag gegen eine Gebühr auch noch kurzfristige Nachmeldungen möglich.

Sollte die Veranstaltung doch noch abgesagt werden müssen, wird sie wohl erst im kommenden Jahr wieder stattfinden. Eine Verlegung noch in 2020 ist aus terminlichen Gründen kaum zu realisieren.

Anmeldungen und Informationen unter www.südeichsfeldlauf.de und www.facebook.com/suedeichsfeldlauf