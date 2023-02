Suhls Trainer trotz klarer Niederlage gegen Chieri: „Wir sollten stolz sein“

Suhl. Suhls Volleyballerinnen müssen die Klasse des italienischen Teams im Halbfinal-Hinspiel des Challenge-Cups anerkennen. Vorm Derby ziehen sie dennoch Zuversicht daraus.

Die Spielerinnen machten sich zügig an die Regeneration mit Blick aufs Thüringenderby, als sich Trainer László Hollósy am Mittwochabend etwas stärken musste. Mit ein paar Bissen im Magen war das 0:3 auch schon verdaut. „Wir sollten stolz sein. Wir haben die besten Teams hier gehabt“, stellte der Trainer der Suhler Volleyballerinnen das Ergebnis hinten an.

Die gesteigerte Form von gut und besser ist angebracht gewesen, wie das Team von Reale Mutua Fenera Chieri in anderthalb Stunden die Suhler Erfolgsserie im Challenge Cup stoppte. In drei Sätzen (17, 17, 17) verschaffte sich der Vierte der italienischen Serie A im Hinspiel eine glänzende Ausgangslage für den Einzug ins Finale des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs.

Kostprobe mit perfektem Ass

Als wäre es eine leichte Übung zimmerte die belgische Ausnahme-Angreiferin Kaja Grobelna den sechsten von neun Matchbällen durch die VfB-Reihen ins lange Eck. Eine Kost-probe von Extra-Klasse, die einige Sequenzen zuvor auch die Französin Héléna Cazaute mit einem perfekten Ass per Sprungaufgabe gegeben hatte. Mit Auge, Feuer und einer Korrektur im Anlauf in die Lücke serviert.

„Das sind Weltklasse-Spielerinnen“, meinte der Coach nach dem einseitigen Treffen. Dass es die Chancen sehr klein hält, am nächsten Mittwoch in Turin erfolgreich zu kontern, nahm der ehrgeizige Ungar gelassen. „Am Samstag haben wir ein wichtiges Spiel vor uns“, lenkte er mehr den Blick auf das Prestigeduelle bei Schwarz-Weiß Erfurt (18 Uhr) – und mithin auf den heißen Kampf, vielleicht noch in die Play-offs zu klettern. Als Zehnter müsste sein Team an den drei Punkte besseren Erfurterinnen vorbei. Und zudem an Vilsbiburg davor.

Kräfte verteilen vor Mammutprogramm

Die Erwartung, mit dem Hin- und Rückspiel im Halbfinale sowie den nächsten Bundesliga-Partien fünf Matches binnen 14 Tage zu haben, ließ Hollósy im dritten Satz schon etwas die Kräfte breiter verteilen. „Ich wollte nach dem 0:2 etwas ändern“, sagte er. Allen gab er gegen so einen Kontrahenten Praxis und nahm mit, dass sich seine Mannschaft trotz klarer Niederlage teuer verkaufte und einige Erfolgsmomente nach dem zuletzt erlösenden Sieg in der Liga gegen Münster verschaffte.

Zuspielerin Yina Lina servierte etwa im dritten Satz zu einer kurzen Serie, in der die von ihren Fans bis zuletzt angefeuerten Wölfinnen einmal mehr nach einem klaren Rückstand zurückkamen. „Das bringt Motivation fürs gesamte Team,“, sagte die 25-Jährige. Sie sah ihr Team keineswegs so chancenlos, wie es das Ergebnis auf den ersten Blick abbildete.

„Wenn wir eine gute Annahme hatte, haben wir gezeigt, dass wir punkten können“, berief sie sich auf die zwischenzeitlichen Hochphasen. In denen griffen Juliette Fidon-Lebleu, Julia Brown und nicht zuletzt auch Danielle Harbin immer wieder druckvoll an und hielten ihr Team bis in die entscheidenden Satzphase auf Augenhöhe. Dann aber zogen Gronelba, Cazaute oder auch Camilla Weitzel an. Die frühere Dresdnerin leistete mit starken Aufgaben Vorschub, dass ihr Team im ersten Satz vom 19:16 mit fünf Zählern in Serie klare Verhältnisse schuf und auch sonst nie die Kontrolle verlor. Was zuweilen spielerisch leicht aussah, war es nicht, fand die Mittelblockerin. „Wir mussten hart arbeiten“, sagte sie und hofft, den Einzug ins Endspiel zu Hause klarzumachen.

Schwarz-Weiß Erfurt - VfB Suhl, Samstag, 18 Uhr, Riethsporthalle Erfurt