SV 09 Arnstadt kann Pokal nicht verteidigen - Salza-Cup abgesagt

Stolze Sieger: Die 25. Auflage gewann Dezember 2019 der SV 09 Arnstadt in Bad Langensalza durch einen 1:0-Finalsieg über Oberligist FSV Martinroda

Das traditionelle Hallenfußball-Turnier um den Salza-Cup des FSV Preußen Bad Langensalza wird 2021 doch nicht stattfinden. Nachdem der 26. Salza-Cup aufgrund der Corona-Pandemie im Dezember abgesagt werden musste, hatte Preußen-Präsident Benno Harbauer die Hoffnung geäußert, das Turnier im Februar doch vielleicht noch nachholen zu können. Dieser Plan wurde nun aufgegeben. Der Salza-Cup war in den letzten Jahren stets ein Zuschauermagnet und begehrtes Turnier nach traditionellen Fußball-Regeln. So gewann der SV 09 Arnstadt sowohl 2017 wie auch 2019 den Pokal. Im letzten Finale am 27. Dezember 2019 besiegten die Thüringenligisten durch ein Tor von Martin Skaba den Oberligisten FSV Martinroda im Finale mit 1:0. Die 26. Auflage soll es nun im Dezember 2021 wieder planmäßig geben.